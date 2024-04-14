Кардиолог Концедайло рассказала, как правильно измерять артериальное давление

Кардиолог Полина Концедайло рассказала, какие факторы могут исказить показатели артериального давления. Она посоветовала не измерять давление с полным мочевым пузырем.

Также следует избегать физических нагрузок и употребления кофеина за полчаса до измерения. Нужно убедиться, что тонометр подходит по размеру и правильно размещен. Манжета должна быть наложена на обнаженную кожу, а нижний край ее должен превышать локтевой сгиб на два-три сантиметра.

Измерение проводится в сидячем положении, с рукой, на которой были высокие показатели, и с интервалом около двух минут три раза. Среднее из двух последних замеров принимается в качестве результата.