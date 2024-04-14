 

Россия разорвёт договор аренды Сайменского канала с Финляндией

14.04.2024, 17:33, Разное
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В МИД допускают, что Россия разорвёт договор аренды Финляндией российской части Сайменского канала в ответ на приостановку финской стороной движения по нему для прогулочных судов и закрытия морских пунктов пропуска Хаапасаари и Сантио.

Водная артерия, связывающая озёрную систему Финляндии с Балтийским морем через Финский залив, построили ещё при Николае I, когда Финляндия была частью Российской империи. После Второй мировой войны, установивший нынешние границы между странами, часть канала прошла по российской территории. Финляндия взяла этот участок пути в аренду до 2063 года с правом продления.

Ранее о возможном разрыве договора говорили в Госдуме – глава либеральных демократов Леонид Слуцкий предлагал не просто вернуть себе канал, но и подорвать финские порты.

«Мы не будем потакать нашим – теперь уже это ясно – врагам и позволять им наживаться на внешней торговле, используя суверенную российскую территорию. Русская земля должна работать исключительно на оборону страны, а не на пользу стране НАТО. Одна страна! Один президент! И одна победа!» — заявил Слуцкий.

Рассмотрение законодательной инициативы ожидается в начале следующей недели.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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