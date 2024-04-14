Тренды блузок на весну-лето: модные тенденции и самые актуальные модели

Вне зависимости от сезона блузки всегда были и остаются незаменимым предметом вашего гардероба. Они элегантно смотрятся и с юбками, и с брюками, и с джинсами. Познакомим вас с актуальными моделями блузок, которые будут в тренде весной и летом 2024 года.

Элегантные блузки

В моде будут черные блузки плавного кроя с высоким воротником и функциональными карманами на пуговицах.

Также дизайнеры предлагают свободные блузы со складками как в цветных нарядах, так и в монохромных вариантах. И конечно же, в тренде останутся сдержанные белые блузы с пуговицами.

Блузы с рюшами

В комплекте с базовыми брюками или мини-юбкой интересно будет смотреться блузка с рюшами. Можете выбрать блузку на одно плечо из прозрачной бежевой ткани. В тренде будут легкие ткани, подчеркивающие силуэт. По-прежнему популярны черные блузы с рюшами. Очень эффектно будет смотреться модель оверсайз в с открытыми плечами из цветной ткани в коричневых тонах.

Кружевные блузки

Кружево в нынешнем сезоне остается в числе наиболее актуальных тканей. Блузки из кружева представлены в разных стилях.

Есть вариант с традиционными цветочными узорами. Для прогулки на природе можете выбрать блузку укороченного дизайна. Если вы хотите выглядеть более эффектно, добавьте к своему наряду шейный платок.

Джинсовые блузки

Среди базовых вещей весенне-летнего сезона нужно отметить джинсовые блузы. Можете сделать выбор среди самых разных моделей – от широкого кроя с объемными рукавами до полностью облегающих без рукавов.

Фаворитами будут блузы с вырезами в корсетном стиле на пуговицах. Ваш летний образ выгодно подчеркнет укороченная джинсовая блуза.

Прозрачные блузки

Очень элегантно смотрятся блузки прозрачные. Выбирайте для себя вариант из нескольких моделей, которые не только красивые, но и комфортные. В тренде будут блузы из прозрачного шелка, сетки, тюля, кружева и шифона. Наиболее выигрышными станут блузки в минималистском стиле 90-х. Речь идет о моделях, имеющих V-образный вырез и длинные рукава.

Блузы в стиле бохо

В числе звезд сезона следует отметить блузы в стиле бохо, которые успешно конкурируют с уличным стилем. Некоторые модели сочетают в себе два стиля, например баску и этнические монограммы. Можете выбрать модели, в которых присутствуют яркие полосатые мотивы или шикарные детали с рюшами. Любая модель хорошо впишется и в изысканный, и в повседневный образ.

Блузы с бантом

Блузы с бантом всегда выигрышно смотрелись в элегантных, современных и кокетливых образах. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, банты отлично сочетаются с любым из них. Фаворитами сезона станут шифоновые блузки в сдержанных тонах. Их можно встретить и в минималистичных нарядах, и в офисных образах.

Блузки с воротником-бретелькой

В весенне-летнем сезоне хитом будут также блузки с воротником-бретелькой, которые делают плечи более выразительными. Благодаря своей универспльности эти модели особенно выручают вас в летнюю жару. Такие блузки отлично сочетаются с минималистичными нарядами, вечерними образами и образами в стиле бохо.