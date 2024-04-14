Мнение «аналитика»: О признательной России… Спасли от голода?

Почти сразу после распада #СССР обрадованный Запад протянул новым независимым государствам щедрую руку продовольственной помощи. Уже в январе 1992 года, меньше чем через месяц с того момента, как серпасто-молоткастый красный флаг был спущен с флагштока над Большим Кремлёвским дворцом и вместо него взвился российский триколор, Америка приняла решение спасти русских от голода. Которого, по правде говоря, тогда не было как массового явления. Но дефицит продуктов всё же ощущался на обломках потерпевшей крах советской сверхдержавы.

И в середине февраля 1992 года первые самолёты с «гуманитаркой» прибыли в аэропорты 11 столиц бывших союзных республик — всех, кроме Грузии и стран Балтии, — а также в Питер. В «первой волне» было 46 рейсов американской транспортной авиации. Из них на Россию, где тогда жили 54% населения нового Содружества, пришлось 22. К слову, пять бортов с продовольствием приземлилось тогда в Киеве.

Голодал ли он в 1990-е? Вряд ли. Гуманитарная помощь требовалась в те годы скорее донецким и луганским шахтёрам и трактористам: угольная отрасль во всём позднем СССР переживала жестокий #кризис, и Донбасс не был исключением. А вот дошла ли она туда — Бог весть…

Всего в рамках первого этапа «спасательной» операции «Provide Hope» было переброшено 18 тыс. тонн гуманитарных грузов. Не только продовольствия, но также медикаментов, перевязочных материалов, медицинских инструментов и т.п. В общем, #США помогали всем, чем можно, и всем, кому хотели. Но благодарности за всё это требуют почти исключительно от русских.

Хотя именно в России «гуманитарная» помощь была не всегда бесплатной для населения. Часть её раздали, а часть… пустили в торговый оборот, пусть и по заниженным ценам. На заглавном фото московская пенсионерка покупает гуманитарное масло в одном из столичных магазинов. А, например, 80% зерна, поставленного Америкой в Россию, продавались на возникших тогда же товарных биржах.

«За 1992 год на Московской товарной бирже было продано более 80 тыс. тонн зерна. Далее реализация поставляемых из США в рамках гуманитарной помощи кукурузы, пшеницы и риса была поручена АО “Конрос”, промышленно-банковскому концерну “Поволжье-С” и АО “Российская товарно-сырьевая биржа”. В мае беспрецедентно крупная партия американского зерна (210 тыс. тонн пшеницы и 200 тыс. тонн кукурузы)… была продана Российской зерновой биржей в Саратове. В июне 210 тыс. тонн пшеницы и 85 тыс. тонн риса были распроданы, в рамках программы реализации через российские биржи американского “гуманитарного” зерна, на биржевых торгах РТСБ.»

Между прочим, по оценкам западных же агентств, доставлявших и распределявших гумпомощь в России, вопреки расхожим мифам о тотальном воровстве, в реальности было украдено не более 1-2% от поставленного. Да и халяву с бесплатной раздачей сами же западники вскоре прикрыли, перейдя к практике продажи на рыночных торгах. Так выручались средства на проведение «реформ». То есть, для конечных получателей эта помощь довольно быстро перестала быть актом милосердия.

А что же до благодарности за неё… Вот такой есть интересный документ ушедшей эпохи, датированный 17 февраля 1992 года.

«В Россию в рамках операции Provide Hope («Подай надежду») прибыли первые партии американской гуманитарной помощи. Однако скромные размеры и очевидная запоздалость этой акции заставили многих западных обозревателей оценить ее как чисто пропагандистское мероприятие.

О намерении правительства #США провести операцию Provide Hope Джордж Буш торжественно заявил в январе на вашингтонской конференции по координации западной помощи бывшему Советскому Союзу. Хотя и с явной неохотой, но к американской инициативе подключились Германия, Великобритания и Япония.

В начале февраля военно-транспортные самолеты #НАТО начали доставлять в Россию американское продовольствие, которым Штаты не успели воспользоваться за время войны в Персидском заливе. Отправка первой партии с базы ВВС НАТО под Франкфуртом была обставлена с большой помпой… С прочувственной речью выступил сам госсек США Джеймс Бейкер. Он призвал рассматривать направляемые грузы не как благотворительность, а как «#инвестиции в безопасность Запада и всего мира и стабильность на целые десятилетия вперёд».

Британская газета «The Financial Times» отмечает, что Соединённые Штаты, в отличие от стран Европейского сообщества, реально поддержавших москвичей и петербуржцев в начальный период либерализации цен, решили помочь лишь тогда, когда стало очевидно: в #СНГ никто не собирается умирать с голоду. Невелики и общие масштабы помощи — 18 тыс. тонн еды.»

Это не коммунистическая газета «Правда». Это самое либеральное на тот момент российское издание «КоммерсантЪ». И если уж оно так, то можно представить, что чувствовали в глубине души граждане бывшей великой страны…

Неблагодарные они все, да?

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