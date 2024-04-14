 

Huawei начнет разработку оборудования для выпуска чипов в Шанхае

14.04.2024, 16:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Под давлением ужесточающихся санкций США китайский гигант Huawei Technologies в области производства чипов традиционно прибегал к услугам SMIC, которая также пострадала от ограничений со стороны американских властей. По информации, полученной из надежных источников, Huawei намеревается снизить свою зависимость от импортного оборудования через разработку собственного в новом исследовательском центре в Шанхае.

Согласно Nikkei Asian Review, китайская компания планирует вложить $1,66 млрд в строительство нового исследовательского центра в Цинпу — живописном районе Шанхая. Строительство начнется в текущем году, на огромной площади разместят до 35 000 сотрудников. Для перемещения по кампусу планируют использовать электропоезда.

В идеале Huawei хочет разработать оборудование для производства чипов, что позволит ей сократить зависимость от зарубежных поставщиков, таких как нидерландская ASML и японские Canon и Nikon. На данный момент SMIC, партнер Huawei, способен производить для компании 7-нм процессоры, но информация из американского расследования указывает на то, что оборудование для этого было закуплено китайским контрактным производителем до введения санкций и не может быть использовано в условиях экспортных ограничений США. Следовательно, Huawei должна заняться разработкой собственного литографического оборудования, которое в случае необходимости можно будет передать SMIC и другим подрядчикам.

Инициатива Huawei реализуется с характерной для китайского гиганта энергией. Специалисты с опытом работы с ведущими западными производителями чипов и оборудования привлекаются на работу в Huawei на зарплаты, вдвое превышающие средние по отрасли. Компания также может привлекать специалистов с опытом работы в Intel, TSMC и ASML. Однако проблема заключается в том, что трехлетний контракт с Huawei подразумевает почти круглосуточную работу без выходных, мало кто из специалистов может выдержать такой темп к концу срока.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Россия разорвёт договор аренды Сайменского канала с Финляндией

14.04 / Тренды блузок на весну-лето: модные тенденции и самые актуальные модели

14.04 / Мнение «аналитика»: О признательной России… Спасли от голода?

14.04 / Минпромторг разрешил считать отечественными товары, которые промаркированные или упакованные в России

14.04 / WD представила портативный SSD на 368 Тбайт

14.04 / Мнение: Проблема советских памятников, или почему их надо собрать в Ленинленды

14.04 / В КНР владельцы видеокарт RTX 4090 потеряли гарантии на ремонт в силу санкций

14.04 / Судья, снявший санкции с Фридмана и Авена, 10 лет получал повышенный кешбэк в «Альфа-банке»

14.04 / Омский «Авангард» подпишет контракт с олимпийским призером из Канады Веем

14.04 / Как выбрать наряд пышной женщине для торжественного случая: модные тренды, отлично корректирующие фигуру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика