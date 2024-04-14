Huawei начнет разработку оборудования для выпуска чипов в Шанхае

Под давлением ужесточающихся санкций США китайский гигант Huawei Technologies в области производства чипов традиционно прибегал к услугам SMIC, которая также пострадала от ограничений со стороны американских властей. По информации, полученной из надежных источников, Huawei намеревается снизить свою зависимость от импортного оборудования через разработку собственного в новом исследовательском центре в Шанхае.

Согласно Nikkei Asian Review, китайская компания планирует вложить $1,66 млрд в строительство нового исследовательского центра в Цинпу — живописном районе Шанхая. Строительство начнется в текущем году, на огромной площади разместят до 35 000 сотрудников. Для перемещения по кампусу планируют использовать электропоезда.

В идеале Huawei хочет разработать оборудование для производства чипов, что позволит ей сократить зависимость от зарубежных поставщиков, таких как нидерландская ASML и японские Canon и Nikon. На данный момент SMIC, партнер Huawei, способен производить для компании 7-нм процессоры, но информация из американского расследования указывает на то, что оборудование для этого было закуплено китайским контрактным производителем до введения санкций и не может быть использовано в условиях экспортных ограничений США. Следовательно, Huawei должна заняться разработкой собственного литографического оборудования, которое в случае необходимости можно будет передать SMIC и другим подрядчикам.

Инициатива Huawei реализуется с характерной для китайского гиганта энергией. Специалисты с опытом работы с ведущими западными производителями чипов и оборудования привлекаются на работу в Huawei на зарплаты, вдвое превышающие средние по отрасли. Компания также может привлекать специалистов с опытом работы в Intel, TSMC и ASML. Однако проблема заключается в том, что трехлетний контракт с Huawei подразумевает почти круглосуточную работу без выходных, мало кто из специалистов может выдержать такой темп к концу срока.