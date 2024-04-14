 

Минпромторг разрешил считать отечественными товары, которые промаркированные или упакованные в России

14.04.2024, 15:33, Разное
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Министерство промышленности и торговли придумало, как добиться выполнения целевых показателей по импортозамещению высокотехнологичного оборудования – такие производственные операции как нанесение маркировочной информации и упаковка готового изделия признаны «создающими основную ценность продукта».

В ведомстве рассказали, что на 2024 год поставлена задача импортозаместить от 30% до 90% сложного оборудования в различных отраслях. Поначалу рассматривалась возможность временно признать ряд китайских городов российской территорией в справочнике Минпромторга, однако премьер-министр был возмущён и назвал такую методику «чистой воды жульничеством и манипуляциями».

«Пришлось искать другой способ, и мы его нашли – теперь некоторые станки и машины для литья и обработки металлов достаточно будет переупаковать на российской территории, чтобы они были признаны отечественными. Переупаковал – создал ценность. Если ещё и маркировочную табличку прикрепил, то вообще производитель стратегического класса», – пояснил источник в министерстве.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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