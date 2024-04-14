WD представила портативный SSD на 368 Тбайт

На выставке NAB в Лас-Вегасе, открытой 13 апреля, Western Digital представила портативный SSD накопитель ёмкостью 368 Тбайт. Его вес составляет 13 кг, а вместе с футляром, по сути чемоданом на колесиках, — 15 кг. Это устройство найдет применение в ситуациях, когда требуется хранение и использование огромных объемов данных в удаленных местах, таких как съемки на природе, астрономия или создание важных архивов.

По сути, Western Digital разработала портативное сетевое хранилище (NAS). Накопитель Ultrastar Transporter выполнен в корпусе высотой 2U для установки в 19-дюймовую серверную стойку. Он оптимизирован для работы с одним человеком, не имеющим опыта работы с серверным оборудованием.

Серверная часть платформы Ultrastar Transporter основана на двух относительно старых 12-ядерных процессорах Intel Xeon 4310 (Ice Lake) с частотой от 2,1 до 3,3 ГГц и 128 Гбайт оперативной памяти DDR4 RDIMM. Доступ к твердотельным накопителям осуществляется через шину PCI Express с поддержкой NVMe. Детали о флеш-накопителе не разглашаются, но два дополнительных твердотельных накопителя ёмкостью 2 Тбайт серии SN740 используются в конфигурации RAID-1 как загрузочные.

Для подключения на месте в накопителе предусмотрены два порта 200GbE (QSFP112), порт 10GbE (RJ45), два порта USB 3.0, один COM-порт (DB9) и VGA. Потребляемая мощность устройства составляет 1300 Вт, что делает его неудобным для использования на самолетах или в другом транспорте. Стоимость новинки пока не объявлена, но компания уже принимает предварительные заказы.