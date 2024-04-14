Омский «Авангард» подпишет контракт с олимпийским призером из Канады Веем

На сайте команды “Авангард” рассказали о подписании однолетнего контракта с олимпийским призером из Канады Линденом Веем. Представители клуба отметили, что, несмотря на желание видеть Вея в команде ранее, возникли проблемы с его предыдущим контрактом.

В заявлении клуба говорится: “Вей привнесет вариативность и мастерство в центральную линию нашей команды. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, который подтвердил свою состоятельность в решающих играх за Кубок Гагарина”.

32-летний Линден Вей провел прошлый сезон в немецком клубе “Адлер Мангейм”. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге за “Барыс”, СКА и ЦСКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году. В составе сборной Канады он завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018.