Как выбрать наряд пышной женщине для торжественного случая: модные тренды, отлично корректирующие фигуру

Найти идеальное элегантное платье для торжественного случая не так и просто, но задача значительно усложняется, если необходимо скрыть некоторые особенности фигуры. При выборе одежды важно уметь подчеркивать достоинства и отвлекать внимание от проблемных зон.

Вот несколько рекомендаций для пышных дам, которые помогут выбрать модный наряд для торжества, позволяющий скорректировать фигуру и выставить ее в самом выгодном свете.

Итак, по каким критериям следует выбирать платье?

Крой

Это, пожалуй, один из важнейших критериев при подборе одежды для полных женщин.

Стилисты рекомендуют присмотреться к фасону ампир, который подчеркнет верхнюю часть тела и скроет линии живота. Идеальным будет платье с V-образным вырезом.

Чтобы отвлечь внимание от выпуклых частей тела, можно выбирать платье с открытой спиной или со шнуровкой на спине, что отвлечет внимание от проблемных зон.

Облегающее платье — отличный вариант, позволяющий подчеркнуть фигуру, не выделяя недостатков.

Длина

Что касается длины, при высоком росте рекомендуется отдавать предпочтение длинным моделям. Если рост небольшой, следует выбирать короткие или средней длины платья, чтобы удлинить силуэт и подчеркнуть ноги.

В любом случае, если дополнить наряд туфлями на каблуке, внешний вид только улучшится.

Материал

Следует помнить, что струящиеся и эластичные ткани являются лучшим выбором, если нужно скрыть недостатки. Поэтому следует выбирать платья из шелка, вискозы, шифона или модели из материалов с эластичными нитями. Вышивка и кружево также могут стать подходящими вариантами.

Цвета

Известно, что темные цвета визуально делают стройнее. Поэтому лучше остановить свой выбор на темном оттенке. Отличные варианты – темно-синий, черный, антрацитовый, бордовый. Но это не значит, что нельзя себя побаловать красивым струящимся платьем яркого цвета. В этом случае можно добавить босоножки на каблуке и красивый аксессуар. Не следует бояться броских цветов.

Принты

Пышным дамам рекомендуют избегать нарядов с животным принтом, слишком крупными узорами, горизонтальными линиями. С другой стороны, мелкий рисунок и вертикальные неброские полосы идеально подходят, чтобы скрыть недостатки.

Сейчас в моде такие элементы, как 3D-цветы, которые могут отвлечь внимание от проблемных зон, став фокусом наряда.

Какую модель платья выбрать

По мнению экспертов, дамам с пышными формами следует отдавать предпочтение моделям с V-образным вырезом и платьям-рубашкам, подчеркивающим талию красивым поясом. Они идеально подходят полным женщинам.

Также хорошим выбором станут прямые модели и платья-трапеции. К подходящим вариантам для торжественного случая стилисты относят платье-русалку, платье-футляр, платье-солнце, модели в стиле ампир.

Выбор акцента

Всегда можно выбрать подходящие аксессуары, которые способны отвлечь внимание от областей, которые не хотелось бы показывать. Это могут быть красивые туфли, высокие сапоги, эффектный ремень, модная сумочка, роскошный шарф, повязанный не шее. Таким образом, выбранный аксессуар станет центром наряда и позволит скрыть некоторые проблемные зоны.