 

Москвичей переселят на Марс по программе реновации

14.04.2024, 11:33, Разное
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Удельный князь Семён Собянин и министр зодчества, князь Самир Хуснуллин проинспектировали возведение нового человейного конгломерата для холопов на Марсе, куда жители стольного града по милости Светлейшего Государя и благодаря очередному этапу программы реновации переедут в ближайшие пару лет. 

«Прошу по возможности, уважаемый Самир Маратович, ускориться, боярам нужен новый гольф-клуб в Бибирево, некоторые из них так и молвят, мол свербят их десницы дотронуться до клюшки и шары в лунки погонять», – обратился к коллеге московский градоначальник. 

В свою очередь князь Хуснуллин предложил удельному князю «не бежать впереди гиперлупа» и заметил, что в строящемся человейнике, согласно градостроительным нормам, пока отсутствуют метро и лечебницы. 

«Эка невидаль эти лечебницы, за деньги к тебе любой врач приедет, а коль ты нищеброд, то пользуйся телемедициной, – возразил князь Собянин. – А если денег нет, то и зачем продлевать своё ничтожное житие?» 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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