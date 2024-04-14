 

Бой между Чендлером и Макгрегором состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303

14.04.2024, 10:55, Разное
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В официальном объявлении руководства Абсолютного бойцовского чемпионата говорится, что американский боец смешанного стиля Майкл Чендлер встретится с ирландцем Конором Макгрегором. Поединок состоится в ночь с 29 на 30 июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе, Невада, в рамках Международной бойцовской недели.

Майкл Чендлер выразил свою радость по поводу предстоящего поединка с Макгрегором ещё 1 января, отметив, что всегда мечтал сразиться с ирландцем в его лучшей форме.

Последний поединок Макгрегора произошел летом 2021 года, когда он потерпел поражение от американца Дастина Порье техническим нокаутом. С тех пор ирландец восстанавливается после перелома ноги.

Майкл Чендлер последний раз выходил на ринг в ноябре 2022 года, также потерпев поражение от Порье. Он проиграл удушающим приемом в третьем раунде. Всего на его счету 31 бой в ММА, в которых он одержал 23 победы и потерпел восемь поражений.


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