Константинов: Северо-Крымский канал можно заполнить днепровской водой

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, поделился мнением о возможности наполнения Северо-Крымского канала днепровской водой через насосную систему или естественным стоком. По его словам, вопрос о водоснабжении Крыма будет решен независимо от блокады канала, а после окончания спецоперации на Донбассе сформируют полную хозяйственную стратегию.

Константинов также отметил, что восстановление канала позволит возобновить выращивание риса в регионе.

После референдума, на котором жители полуострова высказались за присоединение к России, Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, который обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Этот шаг сопровождался энергетической блокадой, нанесшей значительный ущерб региону. Крым подал иски в Арбитражный суд о взыскании ущерба бюджету, причиненного этой блокадой, сумма составила порядка 3 трлн 448 млрд рублей.