Лукашенко распорядился арестовать директора Минского тракторного завода, не сумевшего наладить производство белорусских ракетных двигателей

В день космонавтики президент Беларуси Александр Лукашенко решил лично проверить ход производства белорусских ракетных двигателей «Первый» на Минском тракторном заводе (МТЗ).

В ходе инспекции белорусский лидер оказался недоволен результатом и во время общения с журналистами объявил об аресте директора завода по обвинению в хищении в особо крупном размере. Несмотря на то, что Лукашенко высоко оценил стенд с новыми роторными жатками и обмолотами, самих ракетных двигателей президент не увидел — выделенных государством 200 тысяч долларов оказалось недостаточно для формирования белорусской космической промышленности.

– Я тебе ещё в прошлом году говорил: «Не сделаешь — сядешь!» И что я вижу? Где двигатель? Куда потрачены государственные деньги? Денег не хватает? Да Гагарина запустили на двух калькуляторах в космос, а вы не можете за пару сотен тысяч долларов сделать рабочий двигатель! Безответственность и халатность. Но ничего, КГБ разберётся, — сказал директору завода президент.

Как отметил позже глава государства в беседе с журналистами, такая ответственная задача больше не может входить в компетенцию МТЗ — сейчас основными претендентами на роль пионеров в создании белорусской космической техники считаются Минский завод колёсных тягачей и Минский автомобильный завод.

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