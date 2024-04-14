Байден заявил, что США не будут участвовать в операциях против Ирана

Президент США Джо Байден подтвердил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не примут участие в атакующих действиях против Ирана. Это заявление было сделано после ответных ударов Ирана по Израилю, о чем рассказал представитель администрации каналу CNN.

Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников и 36 крылатых ракет в ответ на обстрел израильского военного консульства в Дамаске. Однако Байден отметил, что атаки Ирана на Израиль в основном оказались неудачными.

Президент США также заявил о намерении провести консультации с союзниками по G7 для разработки совместного ответа на эти атаки. Издание The New York Times, ссылаясь на двух высокопоставленных американских чиновников, отметило, что ущерб, причиненный Израилю, был ограниченным, учитывая масштабы атаки иранских военных.