 

Мнение «аналитика»: О крутом замесе… Ну, здравствуй, окончательный π-ц?

14.04.2024, 3:25, Разное
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Короче, друзья, товарищи, френды и просто читатели, приплыли.

Над столицей и другими городами воют сирены воздушной тревоги. В небе слышны разрывы и взрывы. Власти призывают всех не игнорировать предупреждения о ракетной опасности, а тех, кто может — проследовать в бомбоубежища. За остальных они возносят свои молитвы.

Это, к сожалению, реальность последних минут…

Для Израиля.

Как сообщается, эту ночь Иран в ответ на израильский удар по консульству в Сирии, где были убиты два командира иранского Корпуса стражей Исламской революции высокого ранга, запустил ракеты и дроны по Земле Обетованной. Некоторые уже назвали это «самой массированной атакой дронов» в истории. Шутка ли — порядка сотни аппаратов (по другим сведениям — от 50 до 75).

Отражать «рекорд» Израилю помогают США и Великобритания. Некоторые СМИ уже сообщили, что одни лишь ВВС союзников Тель-Авива сбили около 100 беспилотников (из 50-75 запущенных, ага). Другие сообщают о взрывах в Иерусалиме и поступлении первых пострадавших в больницы. В том числе один мальчик — гулявший ночью, ага, но куда же тут без «мальчика в трусиках»? — получил тяжёлое ранение в голову осколком ракеты. Или противоракеты.

Короче, пока в СМИ полный хаос. И каждое врёт, кто во что горазд.

Но самое интересное в этом «ударе» — что Тегеран загодя… предупредил Вашингтон. Благодаря чему американский президент Джо Байден с советниками заперся в ситуационной комнате Белого дома ещё до того, как первые дроны полетели со своих стартовых площадок. Ну и в Тель-Авиве, несмотря на шаббат, все ответственные лица тоже собрались и… выпустили воинственное заявление. Мол, отомстим каждому иранцу.

Тогда как Иран готов удовлетвориться «демонстративной» атакой на Израиль без серьёзных военных последствий для последнего. Ему вполне достаточно, что внутренняя аудитория пришла в неописуемый восторг. А самые умные побежали тарить бензин вёдрами.

Вопрос в том, какова будет израильская ответка. А это зависит от того, насколько облажается «Железный купол». То есть, всё висит на волоске. В экстремальном случае Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. А тот, в свою очередь, способен достать атомную бомбу, которой у него пока нет.

Но, может, обойдётся и рассосётся?

Или ТМВ всё же быть?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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