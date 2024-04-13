 

Рупор кремлевской пропаганды: Захват “MSC Aries”

13.04.2024, 22:05, Разное
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Морские силы КСИР захватили в Ормузском проливе контейнеровоз "MSC Aries" водоизмещением 150 000 тонн, который шел под флагом Португалии. Принадлежит же судно израильскому олигарху Оферу, суда которого ранее уже неоднократно атаковались хуситами.
Захват осуществлялся путем высадки вертолетного десанта, который взял под контроль судно.


Кадры высадки десанта.

После высадки иранцев на судно, его отогнали к побережью Ирана. Это будет долгоиграющая история.

Источник: Colonel Cassad


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