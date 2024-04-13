Мнение: Под крылом России, или почему США терпят унижения от Нигера

Русские военные специалисты прибыли в Нигер: будут обучать местных борьбе с терроризмом. Важный навык, если учесть, что на нашей планете расположены Соединённые Штаты Америки. Также русские военные разворачивают в Нигере системы ПВО (ссылка).

Напомню в одном абзаце историю событий. Прошлым летом Нигер всколыхнуло освободительное восстание, по итогам которого французского ставленника отстранили от власти. Лишившись очередной колонии, французы пришли в ярость, но сделать ничего не смогли. Их попросили убрать из Нигера военные базы, а чуть позже аналогичные билеты на выход получили и американцы.

Причин успеха Нигера три.

Во-первых, у нигерцев есть дух, есть самоуважение. Огромный контраст с жалкими и сервильными японцами, которые даже заставили себя забыть, что США сбросили на них две ядерные бомбы. Цитирую зампостпреда Японии при ООН (ссылка):

Мы хотели бы вновь подтвердить четкую позицию Японии по поводу неоднократно звучавшей со стороны России ядерной риторики. Как единственная страна, когда-либо пострадавшая от ядерных бомбардировок во время войны, Япония никогда не смирится с российской ядерной угрозой, не говоря уже о любом применении ядерного оружия.

Звучит нелепо для нас, так как мы помним события августа 1945, но вполне органично для японцев, так как желание любой ценой дружить с США заставляет их вытеснять память о разрушении Хиросимы и Нагасаки в самые дальние уголки общественного сознания. Характерный факт: многие взрослые японцы убеждены, будто ядерные бомбы на Японию сбросил СССР. Попытку объяснить, что это всё же были США, они воспринимают как кощунство: как попытку посмеяться над трагедией их народа.

В Нигере такой проблемы нет. Когда американские посланники прилетели в Нигер, чтобы в своей фирменной манере призвать «дикарей» к порядку, власти свободного Нигера просто рассмеялись им в лицо, издевательски оставив даже без встречи с главой государства. И снова: разительный контраст с Виктором Януковичем, у которого не хватило смелости арестовать Викторию Нуланд, даже когда она приняла открытое участие в агрессии против Украины, начав раздавать печенье на Евромайдане.

Впрочем, в итоге из Евромайдана вытекло текущее во-вторых. После развала СССР американцы порядком расслабились: они привыкли вести себя как в знаменитой сцене с вилкой из «Убить дракона» (видео), то есть привыкли, что по их команде любой иностранный политик не только сдаст с потрохами свою страну, но и охотно пожертвует своей собственной персоной.

Неудача в Сирии, когда Башар Асад с русской помощью защитил родную страну от американских головорезов, была недостаточно болезненной, чтобы США изменили свою политику. Позорное бегство из Афганистана американцы восприняли скорее как техничное завершение успешного проекта, нежели как поражение: устроили хаос в регионе, попилили военные бюджеты, выдоили всё досуха и ушли, кинув местных прихвостней на произвол судьбы.

Поэтому в феврале 2022 американцы спокойно перевели прокси-войну против России в горячую фазу, приказав управляющему восточноевропейской колонии произнести ядерные угрозы в адрес нашей страны. Так как ядерная война Россию не устраивала, мы вынуждены были отреагировать, начав Спецоперацию по усмирению буйного соседа.

Американский план А заключался в том, что русские «олигархи» поведут себя как украинские, то есть, обгоняя друг друга, побегут присягать на верность в американское посольство. План А провалился: выяснилось, что пособники США с русским происхождением выдавали желаемое за действительное, что в России уже давно нет олигархов, а реальных русских политиков лишение доступа к Куршевелю скорее насмешило, чем разозлило.

План Б заключался в повторении успеха первой Опиумной войны или, если угодно, успеха Холодной войны. Идея была в том, чтобы спровоцировать Россию на «мобилизационную экономику», то есть на уничтожение своей экономики в обмен на локальные военные успехи. Массовая мобилизация, штурм Киева трёхмиллионной армией, а на этом фоне — доллар по 500, пустые прилавки, бегство производительных сил из страны и «продовольственные затруднения», доходящие местами до голодных бунтов. В итоге — капитуляция по типу горбачёвской или украинской, заполонение Кремля американскими советниками и последующее натравливание России на главного противника США, на Китай. План Б тоже провалился: партия наивных ястребов пролоббировала одну мобилизационную волну в сентябре 2022, но последствия этой мобилизации оказались столь деструктивными, что на этом «бестолковщину», как её назвал Владимир Путин, немедленно остановили. Сейчас, как вы можете заметить, русская экономика функционирует в нормальном рабочем режиме: денег хватает, товаров хватает, промпроизводство растёт, пополнение армии идёт исключительно на контрактной основе. У США уже нет надежды, что Россия схлопнется сама, как Империя Цин или СССР.

План В заключался в провоцировании внутренних беспорядков: бунтов, мятежей, революций, сепаратизма. Опять-таки, пособники США с русскими паспортами десятилетиями рассказывали в западных СМИ, будто Россия — клептократия и тирания, будто народ ненавидит Путина, власть которого держится только на дубинках ОМОНа. На Западе с горячей надеждой встретили июньский мятеж 2023, так как думали, что это оно и есть, что Россия вот-вот будет охвачена гражданской войной. Мятеж, однако, провалился на старте, так как подавляющее большинство элитариев демонстративно встало на сторону президента, а без поддержки элит такого рода бунты обречены на быстрый провал.

Наконец, был и план Г — военная победа над Россией. Этот план тоже был вдохновлён «специалистами по России», уверявшими Запад, что армия России слаба, плохо мотивирована и абсолютно беззащитна против высокотехнологичного американского оружия. Суровая реальность показала, что дела обстоят с точностью до наоборот: русские войска при прочих равных сильнее войск НАТО, а «супероружие» из США отлично горит, стоит ему только появиться в зоне видимости наших военных.

Несложно заметить, что планы А, В и Г были изначально безнадёжными, так как «олигархов» в России нет, потенциальные мятежники слишком слабы, а победить русскую армию на поле боя, тем более в войне на истощение, крайне тяжело: даже без учёта нашего ядерного арсенала. Наши солдаты — объективно сильнейшие в мире, и если бы американские политики хоть изредка смотрели на глобус, они могли бы догадаться, что самая крупная страна на планете стала таковой не случайно. Пожалуй, заметные шансы на успех у США были только по плану Б, то есть по провоцированию смертельной для государства «мобилизационной экономики». Но, к счастью, у наших шизопатриотов не хватило политического влияния, в этот капкан мы ногу просунули не до конца.

Теперь, когда все четыре плана окончательно провалились, а пятого плана у США нет, Украина стала для Америки чемоданом без ручки. Этот проект требует денег и военных ресурсов, также он ослабляет своими неудачами американских политиков, которые вынуждены нести за него ответственность. Закрыть проект, однако, пока что не получается: скоро выборы, и Демпартия США не хочет нести ответственность за публичное геополитическое поражение. После выборов, впрочем, на уход с Украины никто и внимания не обратит, а если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп, то Киеву придётся совсем туго. Зеленский лично участвовал в кампании, по итогам которой Дональд Трамп должен был отправиться в тюрьму, а Трамп, как известно, обладает злопамятностью слона-подранка, это его политический стиль. Поэтому Трамп, приняв власть и расправившись со ставленниками демократов, наверняка попытается слить Украину самым болезненным для нынешних её властей способом. Расчётный срок — весна 2025… это при условии, что на выборах действительно победит Дональд Трамп, и если на политической карте мира за это время ничего нового не произойдёт.

Беда американцев в том, что Украина — не единственная горячая точка на глобусе. В 2022, начиная прокси-войну против России, США надеялись завершить украинский проект за три-шесть месяцев, а потом спокойно перейти к поджогу других регионов. Теперь же им приходится заниматься «другими регионами», то есть Израилем, в ситуации, когда Киев высосал за два года с Запада все остатки с военных складов. Украина и Израиль сообща устроили западному ВПК перегруз, и США войну на два фронта уже не тянут.

Хуже того — положение США с каждым месяцем усугубляется, так как и президент Зеленский, и премьер-министр Нетаньяху вынуждены идти на обострение, чтобы удержать личную власть. Спокойной пенсии у этих господ не будет, так что отставка для них — недопустимый сценарий, они готовы абсолютно на всё, лишь бы только удержаться в своих креслах.

Киев, как вы знаете из новостей, хаотично бомбит мирные цели в приграничных городах России, атакует русские НПЗ и устраивает теракты в торговых центрах. Это толкает Россию на всё более жёсткие ответы, что ставит Запад перед необходимостью вливать на Украину всё больше денег и техники. Израиль, в свою очередь, напоказ нарушает все мыслимые нормы гуманности и международного права, пытаясь спровоцировать Иран на объявление войны. Напомню, 01 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске, убив не менее 13 человек. Израиль и так уже ненавидят во всём мире, но господин Нетаньяху не считает это важной проблемой. План Израиля такой: Иран отвечает, Израиль кричит «на нас напали», и власти США, которые находятся под частичным контролем евреев, начинают полномасштабное сухопутное вторжение в Иран. На фоне большой войны проблема сектора Газа решается сама собой, Израиль захватывает новые территории, а Нетаньяху остаётся в своём кресле.

На момент публикации поста Иран ещё не ответил Израилю, хотя и обещает ответить. Дураков среди действующих сил нет: по ряду причин ни Иран, ни США не хотят прямой войны друг с другом. Ответ Ирана обещает быть жёстким, но не настолько прямым, чтобы вынудить США на бомбардировки или десант. Как оно выйдет на самом деле — главная интрига апреля, которая ещё не разрешена.

Вернёмся к Нигеру. Две причины успеха Нигера я обозначил выше: у нигерцев есть храбрость противостоять США, а США страдают от перегрузки и не могут позволить себе влезать в ещё один серьёзный конфликт.

Третья причина вытекает из второй — это возросшая сила России. В последние 15 лет мировое сообщество наблюдает бессилие американцев в столкновениях с Россией. Агрессия Грузии закончилась потерей территорий. Проамериканские бунты в Сирии, Венесуэле и в Белоруссии завершились ничем: друзья России только сильнее укрепились в своих креслах. В Африке присутствие русских военспецов и русских ЧВК также является надёжным оберегом от западной агрессии.

До 2022 года скептики говорили, что у США просто есть другие дела, и что за Россию ещё не брались всерьёз. Ну что же: в феврале 2022 года США пошли на обострение, устроили горячую прокси-войну. Поставили на кон всё, что у них было, ввели против России 20 тысяч санкций, накачали Киев всеми видами вооружений и… сдулись, потерпев явное уже поражение.

Вот, собственно, и весь секрет. У США нет свободных сил для полноценной агрессии, а у России, напротив, есть силы защищать своих друзей от нападения США. Теперь Нигеру, равно как и любой другой стране, достаточно указать на дверь американскому послу, чтобы получить долгожданную свободу. Конкретно у Нигера духа на это уже хватило. У Японии, Евросоюза и многих других стран — пока что нет.