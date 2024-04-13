 

Рупор кремлевской пропаганды: Допрос Карла Радека

13.04.2024, 20:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Офигенная идея. Снимать ролики с игрой живых актеров по реальным протоколам допроса 1937 года.
Ничего придумывать своего не надо – берется реальный архивный документ допроса и воспроизводится в игровой форме.
В данном случае предлагается посмотреть на один из допросов Карла Радека.

С учетом того, что если зритель не слишком погружен в материалы дел врагов народа, можно брать разные неоднозначные дела того периода и предлагать в конце зрителю на основе зачитанного протокола допроса принимать сторону дознавателя или последственного, что в условиях 1937 года создавало условия, когда с одной стороны враг народа мог как уж на сковородке выкручиваться, пытаясь представить себя невиновным, а следователь мог быть скрытым врагом народа, который фальсифицировал уголовные дела.

В общем, надеюсь авторы не оставят эту благодатную тему. До войны любил читать на "Истмате" рассекреченные материалы допросов 1937-1938 годов, а также допросы по делу Кирову. Очень познавательное чтиво.

PS. Сам Радек был убит в тюрьме в 1939 году другим заключенным. Обвинявшегося в организации убийства Радека генерал-лейтенанта НКВД Кубаткина после ВОВ арестовали по Ленинградскому делу, обвинили в различных злоупотреблениях и в 1950 году расстреляли. Вины своей Кубаткин на следствии не признал.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Диетолог Стародубова назвала главные опасности грибов для здоровья

13.04 / Мнение: «Российская газета» и подшипники, завод станков под Петербургом и личный ремонтный цех

13.04 / Мнение: «Российская газета» и подшипники, завод станков под Петербургом и личный ремонтный цех

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Цели войны не будут достигнуты

13.04 / Мнение: Сапожник всё знал и тогда

13.04 / В «Ельцин-центре» доказали, что все рассказы про Володю Ульянова – фейк

13.04 / Врач Байбакова: заложенность ушей во время авиаперелета может являться признаком патологии

13.04 / Маск: осталось несколько десятилетий для перехода человечества к устойчивой энергетике

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Антидрон сетки для тракторов

13.04 / Володин сделал замечание Даванкову, заварившему лапшу быстрого приготовления на пленарном заседании Госдумы РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика