Рупор кремлевской пропаганды: Допрос Карла Радека

Офигенная идея. Снимать ролики с игрой живых актеров по реальным протоколам допроса 1937 года.

Ничего придумывать своего не надо – берется реальный архивный документ допроса и воспроизводится в игровой форме.

В данном случае предлагается посмотреть на один из допросов Карла Радека.

С учетом того, что если зритель не слишком погружен в материалы дел врагов народа, можно брать разные неоднозначные дела того периода и предлагать в конце зрителю на основе зачитанного протокола допроса принимать сторону дознавателя или последственного, что в условиях 1937 года создавало условия, когда с одной стороны враг народа мог как уж на сковородке выкручиваться, пытаясь представить себя невиновным, а следователь мог быть скрытым врагом народа, который фальсифицировал уголовные дела.

В общем, надеюсь авторы не оставят эту благодатную тему. До войны любил читать на "Истмате" рассекреченные материалы допросов 1937-1938 годов, а также допросы по делу Кирову. Очень познавательное чтиво.

PS. Сам Радек был убит в тюрьме в 1939 году другим заключенным. Обвинявшегося в организации убийства Радека генерал-лейтенанта НКВД Кубаткина после ВОВ арестовали по Ленинградскому делу, обвинили в различных злоупотреблениях и в 1950 году расстреляли. Вины своей Кубаткин на следствии не признал.

—