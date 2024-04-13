Диетолог Стародубова назвала главные опасности грибов для здоровья

Грибы – это не только вкусный, но и спорный продукт. Диетолог Антонина Стародубова предостерегает от возможных угроз, скрытых в этом деликатесе.

Она подчеркивает, что переваривание грибов требует значительных усилий со стороны желудочно-кишечного тракта, и слишком большое употребление может нарушить его функционирование. Специалист советует употреблять грибы в умеренном количестве – не более двух раз в неделю, с порцией 100-120 граммов. Это особенно важно для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, проблемами с печенью и почками, а также для детей дошкольного возраста и пожилых людей.

Стародубова также предупреждает о тяжелых металлах и других вредных веществах, которые могут содержаться в грибах. Поэтому важно употреблять проверенные продукты.

Она также отмечает, что старые грибы лишены пользы и содержат только тяжелую для пищеварения клетчатку.