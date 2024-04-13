В «Ельцин-центре» доказали, что все рассказы про Володю Ульянова – фейк

В «Ельцин-центре»* открылась экспозиция «Ложь и вымысел советской эпохи: взгляд школьника», посвящённая фальсификации биографии первых лиц СССР.

Оказалось, что в 1930 году Иосиф Сталин распорядился создать рабочую группу по формированию положительного образа Владимира Ленина у школьников. По итогам работы нескольких тысяч историков, писателей и журналистов Вождю народов был представлен план тайной всесоюзной операции «Дедушка Ильич».

«Целые институты работали над созданием светлой фигуры Володи Ульянова, который готов всегда выслушать и помочь. Но никакого отношения к реальному Ленину этот образ не имеет, он полностью выдуман», – рассказал журналистам куратор выставки.

«Ельцин-центр» планируется в ближайшее время направить официальный запрос в Минкульт с требованием «признать сказками и ограничить выдачу несовершеннолетним» всех детских книг о Ленине, изданных после 1930 года. В свою очередь глава КПРФ Геннадий Зюганов пообещал добиться закрытия «рассадника антисоветчины и русофобии», а создателей выставки привлечь к уголовной ответственности за «фальсификацию истории не в пользу России».

* ещё не признан организацией-иноагентом

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