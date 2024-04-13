Врач Байбакова: заложенность ушей во время авиаперелета может являться признаком патологии

Врач-отоларинголог Елена Байбакова подчеркнула, что заложенность ушей во время авиаперелетов может свидетельствовать о серьезных проблемах со слуховым аппаратом. Этот симптом также может указывать на неправильную работу слуховой трубы, которая отвечает за атмосферное давление в ушах.

По словам специалиста, нормальная работа слуховой трубы обеспечивает правильное давление в среднем ухе. Она пояснила, что при глотании происходит ее открытие, благодаря чему поддерживается давление путем проникновения воздуха. Нарушение этого процесса может привести к заложенности ушей и даже к болезненным ощущениям.

Кроме того, по мнению доктора Байбаковой, заложенность ушей также может быть признаком различных заболеваний раковины и слухового аппарата, или указывать на поражение полости за барабанной перепонкой.

Важно отметить, что длительная заложенность ушей может иметь серьезные последствия, такие как разрыв мембраны, разделяющей среднее и внутреннее ухо, или даже развитие среднего отита – воспалительного процесса в ушах.

Врач настоятельно советует обращаться к специалистам при любых проблемах со слухом, не прибегая к самолечению и использованию домашних средств.