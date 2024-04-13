 

Маск: осталось несколько десятилетий для перехода человечества к устойчивой энергетике

13.04.2024, 19:10, Разное
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Человечеству предстоит перейти к устойчивой энергетике в ближайшие десятилетия, отмечает предприниматель Илон Маск. Он отмечает, что заявления о том, что у нас осталось всего пару лет, чтобы избежать серьезных последствий глобального потепления, не соответствуют действительности. Маск также подчеркивает необходимость этого перехода как можно скорее, но утверждает, что на это у нас есть как минимум несколько десятилетий.

Илон Маск, основатель компании SpaceX, известен своими амбициозными планами по освоению космоса. Недавно он представил примерный план колонизации Марса, основанный на использовании ракеты Starship 3, способной перевозить до 200 тонн груза благодаря новому двигателю Raptor. Миллиардер ранее также высказывал предположения о том, сколько времени может просуществовать человеческая цивилизация.


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