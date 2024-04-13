Мнение: Каков же будет Черный Лебедь?

Вообще-то вся печатная пресса специализируется так или иначе на предсказаниях – а чем еще, собственно, заниматься? Зачем людям читать газеты, тем паче всякую высоколобую аналитику – понятно, что ради того, чтобы узнать будущее, главная и никогда не остывающая потребность человека разумного. Я тут, тем более, купил бестселлер предыдущего десятилетия – книгу Нассима Талеба “Черный Лебедь”, наконец руки дошли с ним ознакомиться.

Талеб там толкает в общем-то простую, но поразившую весь мир мысль – что простыми экстраполяциями в духе “все будет точно так же, как и сейчас, только еще хуже” будущее не опишешь, поскольку однажды произойдет нечто, чего никто не ждал, и все прогнозы полетят к черту. Такие вот маловероятные события Талеб (он араб-христианин из Ливана, поэтому такое диковинное имя) и придумал называть “черными лебедями”. Более всего, как я понял, Талеб потряс мир выводом, что при всей “маловероятности” события типа “черного лебедя” неизбежны – откуда следует, что любая “нормальная” логика рано или поздно будет просто взорвана какой-то “нелепой случайностью”, и уже поэтому всем “научным предсказаниям” грош цена, а “аналитические центры” с их километрами таблиц и всякими “точными аппроксимациями” только пускают пыль в глаза.

Талеб достаточно солидно и в то же время остроумно излагает; я понимаю, почему его книга стала до такой степени популярной. Но, с другой стороны – его книге ведь уже 10 или даже более лет, “черный лебедь” стал мемом и книгу обсуждают с умным видом даже технари и домохозяйки – а как-то незаметно, чтобы она существенно повлияла на способы понимания будущего. Если посмотреть – везде всё те же унылые экстраполяции из того, что есть уже сейчас. Почему-то никто так и не пытается предсказывать именно “лебедей”, то есть МАЛОвероятные события, которые, однако, в случае появления способны “перевернуть всю доску”.

Хотя, если даже иметь в виду самое последнее – один “черный лебедь” над нами в экс-РФ уже пролетел менее чем год назад. В соответствии со всеми предложенными Талебом критериями: нечто, чего никто и предположить не мог (ну, кроме меня) – но что тем не менее случилось и ПОЧТИ оказало опрокидывающее влияние на всё происходящее в стране.

Я, конечно, говорю о “мятеже Пригожина” в прошлом году 24 июня. Сначала это каким-то чудом произошло, потом каким-то чудом обошлось практически без последствий – в виде, скажем, штурма Кремля и, к примеру, казни Путина на Лобном месте. Можно считать случившееся этаким “тренировочным” Черным Лебедем – был показан потенциал того, что МОГЛО БЫ БЫТЬ… и на этом пока всё.

Однако и это тоже ничему не научило: дальше опять все судачат в духе “все будет идти как идет”. Война еще лет на 5, ожидание экономического мирового кризиса, который так и не наступит, Искусственный Интеллект, который как бы будет линейно расти и шириться…

Интересно было бы смотреть предсказания тех, кого не волнует “нормальное”, кто как раз ищет и пытается обнаружить именно будущих Черных Лебедей. Того, чего никто не ожидает и что все считают “невозможным”. Блин, что бы это могло быть…

И ведь, что самое интригующее – вот это “невозможное” непременно БУДЕТ. Это не пустая игра ума; “черный лебедь” так же неизбежен и так же невероятен, как штурм Кремля. Эх, знать бы… очень захватывает.