Motorola Edge 50 Ultra получит OLED-экран на 144 Гц и чип Snapdragon

Motorola готовится к запуску своего нового флагманского смартфона Edge 50 Ultra, который будет оснащен OLED-экраном разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 144 Гц. Информация об этом поступила от авторитетного инсайдера Digital Chat Station и опубликована на портале GizmoChina.

Смартфон будет иметь изогнутый по краям OLED-дисплей с разрешением 1,5K. На его задней панели разместятся три камеры. Основной датчик будет иметь разрешение 50 Мп, перископический телеобъектив получит оптический 3,2-кратный зум и ЭФР 75 мм, а также, вероятно, появится ультраширокоугольный модуль.

Слухи указывают на то, что производительность смартфона будет обеспечена новым чипом Snapdragon 8s Gen 3, который также используется в Redmi Turbo 3. Результаты тестов Geekbench показали 1947 и 5149 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Также смартфон оснастят до 12 ГБ оперативной памяти.

Аккумулятор емкостью 4500 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 125 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.