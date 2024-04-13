Apple рассматривает 8 ГБ оперативной памяти в MacBook как стандарт

Руководитель маркетинга Mac Эван Байз высказал мнение о количестве оперативной памяти в начальных моделях компьютеров Mac. По его словам, 8 ГБ достаточно для большинства задач, включая веб-браузинг, просмотр медиафайлов, базовое редактирование фото и видео, а также запуск простых игр.

Вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Кейт Бержерон отметила преимущества чипов Apple M3, включая их эффективное использование оперативной памяти благодаря объединенной архитектуре.

Недавно был представлен MacBook Air M3 с 8 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Несмотря на это, некоторым пользователям может не хватать этого объема для выполнения более сложных задач, таких как видеомонтаж или программирование.

Журналист Филипе Эспозито из 9to5Mac считает, что для MacBook Air 8 ГБ может быть достаточными, но для более профессиональных моделей, таких как MacBook Pro, этого маловато.