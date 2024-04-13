GizmoChina: Xiaomi готовит к выходу Poco F6 Deadpool Edition

Согласно информации от портала GizmoChina, компания Xiaomi готовит к выходу новый смартфон Poco F6, который будет представлен в специальной версии, созданной в сотрудничестве с Marvel.

Ожидается, что Poco F6 будет глобальной версией модели Redmi Turbo 3, выпущенной в начале апреля. Это подтверждают данные о прошивке для индийского рынка, где упоминается версия Poco F6 Deadpool Edition, вероятно, ограниченное издание, посвященное персонажу Дэдпулу.

Непонятно, чем отличится эта версия от базового Poco F6, но возможно, Xiaomi предложит необычный дизайн и комплектацию, как это было с Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition. Утечка также указывает на то, что лимитированное издание будет доступно, скорее всего, только в Индии.

Спецификации смартфона Poco F6 включают 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, двойную камеру на 50 и 8 Мп, а также чип Snapdragon 8s Gen 3. Официальная презентация ожидается в конце весны, но более точные сроки пока не сообщаются.