 

Рупор кремлевской пропаганды: Нарковойны. Теневая сторона нашего мира

13.04.2024, 4:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нарковойны. Теневая сторона нашего мира

Последние десятилетия XX века были наполнены не только обычными малыми вооруженными конфликтами.
В 60-70-е годы выросший оборот наркотиков привел к появлению в Америке новых криминальных структур, известных как наркокартели. И, внезапно, нарковойны вписались в геополитику.
Михаил Поликарпов в этой передаче рвет шаблоны и расставляет все по своим местам. Вы узнаете, как появился и менялся рынок наркотических веществ, как устроен наркобизнес в Америке, а также то, о чем хранят молчание СМИ.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Мнение «аналитика»: О полном песце на пороге… Что от нас скрывают власти?

13.04 / Мнение: Конец свободы слова в Шотландии, трансгендерное жульничество и новое определение нацизма

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Борьба с FPV

13.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Эволюция

12.04 / Мнение: Господская наука исключена из школы

12.04 / Смоки и не только: трендовые виды макияжа для дам с нависшим веком

12.04 / Полумесяц, тоут, ведро: модные формы женских сумок на весну и лето

12.04 / Мнение: Запрет бутылок чёрного цвета и гомеопатия в вузах

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили в Красногоровку

12.04 / Энтузиаст прошил Apple Watch Ultra на Android и сделал из часов GameBoy

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика