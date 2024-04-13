Рупор кремлевской пропаганды: Нарковойны. Теневая сторона нашего мира

Нарковойны. Теневая сторона нашего мира

Последние десятилетия XX века были наполнены не только обычными малыми вооруженными конфликтами.

В 60-70-е годы выросший оборот наркотиков привел к появлению в Америке новых криминальных структур, известных как наркокартели. И, внезапно, нарковойны вписались в геополитику.

Михаил Поликарпов в этой передаче рвет шаблоны и расставляет все по своим местам. Вы узнаете, как появился и менялся рынок наркотических веществ, как устроен наркобизнес в Америке, а также то, о чем хранят молчание СМИ.

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