Мнение «аналитика»: О полном песце на пороге… Что от нас скрывают власти?

Всё пришло в движение. Пока ещё не очень заметное, но уже очень существенное.

В России на очередные «военные сборы» планируют призвать намного больше запасников, чем обычно. Может быть, и в разы. К слову, все ли понимают, что гражданин на сборах полностью зависим от Минобороны, и деться ему некуда?

Меж тем американский президент Джо #Байден энергично наращивает авианосную группировку в «противоположной» от #США части света. И военный контингент НАТО пришёл в движение в Европе.

Как сказал бы поэт, «в воздухе пахнет грозой».

В России творятся дела необычные. Так, в Московской области объявили самый массовый за 10 лет призыв на военные сборы. Об этом иноагенту The Moscow Times рассказали сразу на четырёх предприятиях, которые опасаются, что отъезд сотрудников может вынудить их приостановить часть работ. Повышенные квоты вызова на сборы возможны и в других регионах, уточнил изданию источник, близкий к Минобороны РФ. Следует напомнить, что указ о «частичной мобилизации», который президент России Владимир #Путин подписал в сентябре 2022 года, не имеет конкретного срока окончания и фактически продолжает действовать.

Чуть подальше от российских границ ситуация не менее напряжённая. The Times of Israel пишет, что США перебрасывают авианосец “Дуайт Эйзенхауэр” с группировкой ближе к побережью Израиля, чтобы поддержать ПВО страны в случае атаки Ирана. Параллельно Вашингтон призвал Иран не атаковать Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске. «Тегеран не достигнет успеха, если решит применить силу», – сказал Джо Байден. При этом он заявил: «Не хочу выдавать секретную информацию, но мы оцениваем, что Иран атакует Израиль в скором времени».

Тем временем, Министерство иностранных дел Германии призвало граждан ФРГ покинуть территорию Ирана. Это связано с растущей напряженностью на Ближнем Востоке, говорится в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства. А МИД Италии тем временем призвал соотечественников отложить необязательные поездки в Израиль, а находящихся там и на палестинских территориях – сохранять бдительность.

Вопрос: где рванёт раньше — на Ближнем Востоке или вблизи российских границ?

Или это будет взрыв «дуплетом»?

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