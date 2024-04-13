 

Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Борьба с FPV

13.04.2024, 3:00, Разное
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НРТК "Курьер". Борьба с FPV.

Для тех, кто интересовался, а как
наземные штурмовые дроны собираются бороться с вражескими FPV?

Все очень просто – на НРТК "Курьер" опционально устанавливаются системы РЭБ.

Модульный характер системы позволяет устанавливать различные комплексы РЭБ (отечественные и зарубежные, как новые, так и перспективные) и при необходимости их настраивать, в зависимости о тех частот, которые используют операторы противника.

НРТК "Курьер" с правильно настроенным комплексом РЭБ обеспечивает необходимый радиус защиты как для группы штурмовых дронов, так и двигаясь в боевых порядках пехотных подразделений.

Проект реализуется при поддержке Бориса Рожина (https://t.me/boris_rozhin) и Чингиса Дамбиева. (https://t.me/ChDambiev)

Источник: Colonel Cassad


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