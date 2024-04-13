Рупор кремлевской пропаганды: НРТК “Курьер”. Борьба с FPV
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НРТК "Курьер". Борьба с FPV.
Для тех, кто интересовался, а как
наземные штурмовые дроны собираются бороться с вражескими FPV?
Все очень просто – на НРТК "Курьер" опционально устанавливаются системы РЭБ.
Модульный характер системы позволяет устанавливать различные комплексы РЭБ (отечественные и зарубежные, как новые, так и перспективные) и при необходимости их настраивать, в зависимости о тех частот, которые используют операторы противника.
НРТК "Курьер" с правильно настроенным комплексом РЭБ обеспечивает необходимый радиус защиты как для группы штурмовых дронов, так и двигаясь в боевых порядках пехотных подразделений.
Проект реализуется при поддержке Бориса Рожина (https://t.me/boris_rozhin) и Чингиса Дамбиева. (https://t.me/ChDambiev)
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Источник: Colonel Cassad
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