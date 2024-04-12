Мнение: Господская наука исключена из школы



Россия, 21 век.

Реформы в России нихрена не останавливаются даже по мере приближения отечественной ОПГ (Объединенной Политической Группировки) к их общему 80-летию. Вот, Министерство образования объявило об “облегчении” списка школьных предметов для пущего комфорта учеников. Я даже был заинтригован: интересно, а какой же предмет уберут старцы. Математику? Физику? Литературу? В принципе, могли бы убрать любой, конечно – правил больше нет, приличий тоже, антиинтеллектуализм практически официально провозглашен знаменем победившего путинизма, “очкариков нам не нать”. “Народное просвещение”, с которым, как с писаной торбой, 150 лет носились интеллигенты по русской истории, захватив даже совок – благополучно издохло и было вдобавок утоплено в дерьме.

Но все жё – что конкретно? Оказалось, что в жертву принесли… обществоведение.

С одной стороны – легкое злорадство: всё, так сказать, возвращается к истокам – к МОИМ истокам: я закончил советскую школу в 1984 году, и у меня никакого обществознания (или обществоведения?) не было. Бог, как говорится, миловал. Его и ввели, по-моему, чуть ли не вместе с Перестройкой, году так в 1985-м… Или 1987… В общем, логично, что с символическим концом Перестройки и возрождением самого кондового сталинизма “обществознание” из школьных программ убрали. А с будущего года начнут во всех школах каждый день с самого утра махать флагами и петь гимны – под страхом для начала “пятерика” для тех, кто петь станет недостаточно страстно.

Да и, честно говоря – как можно жалеть? Понятно ведь, что “обществовознание” в российской школе не могло быть ничем иным, кроме как самой откровенной скукой и профанацией, этот предмет, насколько я слышал, все ученики дружно ненавидели. Уберут – и слава богу?

С одной стороны – да. С другой стороны – сам по себе жест властей циничный донельзя. Ведь, как ни крути, а выходит очень четкий сигнал государственной власти всем гражданам: вашим детям, холопы, НЕ НАДО знать, как устроено ВАШЕ общество; меньше, как говорится, знаешь – крепче спишь. Всё равно, мол, никакого ВАШЕГО влияния на ваше же общество МЫ, ваши правители, никогда не допустим. Даже не пытайтесь протягивать к управлению свои грязные ручонки! ВАМ ничего понимать не надо. Когда от вас будет что-то надо – вам по телевизору скажут, куда идти и что делать. Больше от вас ничего не требуется.

Логично. Народонаселение вздохнет с облегчением и лишний раз восславит любимого Вождя. Даже скучного кастрированного уродца, каким всегда было “обществовознание” в русских школах, нынешним подданным будет слишком. Это – господская наука, не для детей холопов.