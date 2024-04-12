Смоки и не только: трендовые виды макияжа для дам с нависшим веком

Нависшее веко может быть обусловлено как генетическими чертами внешности, так и возрастными изменениями. Эта особенность визуально уменьшает глаза. Но вы можете распахнуть взгляд с помощью современных трендов макияжа. Необходимо подобрать подходящий вариант нанесения подводки и теней. Мы приведем трендовые виды макияжа для дам с нависшим веком.

Подводка по линии роста ресниц

При опущенных веках у вас остается мало места для нанесения стрелок. Поэтому подводка не должна перегружать глаза.

Нарисуйте очень тонкую стрелку по линии роста ресниц. Если вы хотите сильнее выделить взгляд, то подчеркните внешний уголок глаза. Вы также можете провести стрелку по линии роста ресниц только на вер хнем веке. Эта смягчит черты лица.

Стрелки на нижнем веке

Если верхнее веко у вас сильно опущено, а подводка утяжеляет его, то создайте стрелку только вдоль нижней линии роста ресниц. Вы можете использовать для этого не только традиционный черный или коричневый цвет, но также пастельные и яркие оттенки.

Такой макияж приподнимет и удлинит глаза. Чтобы усилить эффект, нанесите на верхние веки светлые или пастельные тени.

Тени под бровями

Многие женщины стремятся скрыть опущенное веко. Они не накладывают косметику на эту область. Попробуйте пойти по другому пути и нанести тени не только на подвижную часть верхнего века, но и на область под бровями.

Этот трюк делает глаза крупнее и распахивает взгляд. Но при этом очень важно правильно подбирать тени. Отдавайте предпочтение матовым текстурам бежевых или самых светлых коричневых оттенков.

Крылатая подводка

Крылатая подводка идеально подходит для нависших век. Если вы хотите ее создать, то не проводите четкую стрелку по всей верхней линии роста ресниц. Нарисуйте “крылышко” только у внешнего уголка глаза, а затем растяните его.

Используйте тонкую кисточку для нанесения подводки. Она позволит вам создать аккуратное “крылышко”.

Темные тени на нижнем веке

Чтобы ваши глаза округлились, нанесите более темные тени на нижнее веко. Используйте для этого ярко-оранжевые или коричневатые тона. Отдавайте предпочтение матовым теням с кремовой текстурой. Они хорошо ложатся на веки.

Подсветка века

Вы можете высветлить участок кожи между линией роста ресниц и складкой века. Используйте для этого переливающиеся тени. Выбирайте оттенок в тон вашей кожи или немного светлее. Нанесите тени в центр века, а затем растушуйте. Блики отвлекут внимание от нависания.

Не наносите переливающиеся и мерцающие тени на неподвижную часть века. Это визуально уменьшит глаза. Для области между бровями и складкой века используйте хайлайтер.

“Смоки айз”

Дымчатый макияж “смоки айз” поможет вам получить смелый и эффектный образ. Форма глаза с нависшим веком облегчает его создание.

Нанесите темные дымчатые тени по всему верхнему веку. Растушуйте их вверх по направлению к бровям и наружу – к внешнему краю глаз.

Затем нанесите тени на нижнее веко. Завершите макияж тушью для ресниц. Вы также можете добавить пару отдельных накладных ресничек на внешние уголки глаз.

Прямая линия

Вы можете создать прямую стрелку на верхнем веке и завершить ее “крылышком” во внешнем уголке. Чтобы получить ровную линию, держите край листа бумаги так, чтобы он располагался от внешнего кончика брови до переносицы. Используйте его в качестве контура для проведения стрелки.

Этот макияж предполагает четкость и графичность, поэтому растушевывать стрелку не нужно.

Негативное пространство

Этот макияж в стиле 60-х подходит для создания вечернего образа. Нарисуйте во внешнем уголке глаза “крылышко”, состоящее из двух линий. Не закрашивайте область между ними, чтобы у вас получилось “негативное пространство”. Вы можете использовать яркие и мерцающие тона подводки.

Акцент на ресницах

Если вы сомневаетесь в выборе макияжа для глаз, то оставьте веки ненакрашенными. Ограничьтесь нанесением только туши для ресниц. Также используйте щипчики для завивки ресничек.