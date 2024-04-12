Полумесяц, тоут, ведро: модные формы женских сумок на весну и лето

Сумка – незаменимый аксессуар, позволяющий всегда держать все необходимое под рукой и спокойно чувствовать себя в течение дня. Кроме того, эта вещь способна мгновенно улучшить стиль, без нее образ нельзя считать законченным.

И конечно же, модниц не может не интересовать, какие формы женских сумочек находятся на пике популярности весной и летом 2024 года.

Сумка в форме сердца

Одна из главных тенденций – это сумки в форме сердца, которые в этом году можно будет увидеть повсюду. Эта модель очень стильная и сверхгламурная. Она невероятно эффектна и идеально подходит для свидания и вечеринки с друзьями. Сумочка в форме сердца великолепно сочетается и с платьями, и с брюками. Если выбрать модель броского цвета или с принтом, она непременно станет главным акцентом образа.

Сумка-ведро

Это еще одна модель, которую каждая модница обязательно должна себе позволить в 2024 году. Сегодня эта универсальная сумка, удобная и практичная, является обновленной версией флагманской модели 80-х. Благодаря цилиндрической форме и шнурку она становится просто незаменимой. Сумка-ведро сочетает в себе стиль, комфорт и свободу движений. Фактически это один из самых модных вариантов на сегодняшний день.

Сумка в форме полумесяца

Абсолютный must-have года, который можно наблюдать уже несколько месяцев, — это модель в форме полумесяца. Модницы мгновенно поддались очарованию этой сумки, чем и объясняется ее популярность.

Такая форма способна легко украсить любой наряд – от самого простого до самого изысканного. Эта сумка отличается плавными изогнутыми линиями и гламурным силуэтом.

Сумка-тоут

Эта модель в 2024 году вернулась в тренды. Сумка-тоут выделяется свой сдержанностью и является воплощением тихой роскоши. Это удобный и практичный стиль, который украшает повседневные наряды своим простым, но шикарным видом. Сегодня сумка-тоут обновлена ​​и удивляет своими новыми чистыми линиями.

Клатч

Удобный и гламурный клатч — универсальная модель сумки, никогда не выходящая из моды. Он достаточно просторный, но при этом остается стильным. В этом году в моде изысканные и максималистские модели, заново изобретенные для обеспечения большего комфорта и стиля.

Корзина

Эта модель вернется в 2024 году в обновленной версии. Она всегда остается практичной и удобной, но в этом году появились минималистские модели с резкими линиями. Эту сумка способна добавить повседневному образу стиля.

Какой цвет выбрать

В этом году следует отдать предпочтение следующим цветам:

Красный. Шикарный и смелый оттенок способен добавить яркую нотку любому наряду. Можно смело выбирать модную красную сумочку, чтобы улучшить свой образ. Синий деним. Уже несколько месяцев деним присутствует повсюду, поэтому неудивительно, что его можно увидеть и на сумках. Можно дополнить такой сумкой монохромные наряды или джинсовые образы. Серебряный. Этот оттенок идеально подходит не только для особых случаев, но и для повседневного ношения. Действительно, что может быть лучше, чем украсить свой образ великолепной серебряной сумочкой? Леопардовый. Этот принт в стиле 90-х годов придаст любому наряду нотки шика и гламура благодаря своей острой привлекательности.