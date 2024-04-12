Мнение: Запрет бутылок чёрного цвета и гомеопатия в вузах

1. Цвет бутылок имеет значение. Как для обеспечения лучшей сохранности напитка, так и для удобства последующей переработки упаковки (ссылка):

…в России уже много лет с переменным успехом идет борьба между производителями различных видов упаковки и переработчиками отходов. На этот раз в центре внимания оказались пластиковые бутылки. Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления о запрете некоторых видов такой упаковки. Документ может вступить в силу уже с 1 сентября 2024 года. Однако производители считают это решение ошибочным и неуместным.

Если предложения Министерства промышленности и торговли вступят в силу, под запрет попадут сразу пять видов упаковки. Это многослойные пластиковые (ПЭТ) бутылки, которые используют многие крупные производители напитков, емкости с круговой этикеткой из ПВХ, полупрозрачные и непрозрачные бутылки всех цветов, за исключением голубого, зеленого и коричневого, а также пластиковая упаковка с этикеткой, посаженной на клей, который не растворяется в водном или щелочном растворе.

По мнению переработчиков, главная причина запрета в том, что такую упаковку очень трудно или вообще невозможно переработать. <…>

…некоторые из новых запретов производители безалкогольных напитков считают вполне справедливыми. Например, многослойные ПЭТ-бутылки действительно невозможно разделить на составляющие, а следовательно, и переработать. Отказ от них обоснован, а у отрасли нет проблем с альтернативами.

Такая же история с круговой этикеткой из ПВХ: производителям необходим лишь адекватный переходный период, чтобы не пришлось останавливать производственные линии для переоборудования в высокий сезон. Ведь как раз с марта по сентябрь безалкогольные напитки пользуются повышенным спросом. Индустрии нужно не менее года, чтобы выработать запасы старых этикеток и протестировать альтернативные варианты и совершить переход без больших финансовых потерь.

Много вопросов вызывает запрет полупрозрачных и непрозрачных ПЭТ-бутылок черного цвета. В последней редакции постановления этот вид упаковки был удален из перечня цветов-исключений.

На сегодняшний день никакая другая тара, кроме ПЭТ-бутылок черного цвета, не способна обеспечить достаточную защиту безалкогольных тонизирующих напитков от ультрафиолета. Это подтверждают результаты ресурсных испытаний заводов-изготовителей и исследования РОСБИОТЕХ.

2. [ПОТЕРЯЛО АКТУАЛЬНОСТЬ]

3. Читатели спрашивают, почему гомеопатию («сверхмалые дозы» и прочее шарлатанство) официально преподают в государственных вузах Министерства здравоохранения, под эгидой Министерства науки и высшего образования (пример).



Отвечаю.

Первое: потому что наша отрасль образования имеет мало отношения к реальной учёбе и к здравому смыслу. Это огромная бюрократическая система, в которой нет места здравомыслящим людям с возгласами «король голый!». Если документы оформлены правильно, то у нас будут преподавать и гомеопатию, и астрологию, и экстрасенсорику, и что угодно ещё. Рабочая программа утверждена, ссылка на ФГОС есть, подпись декана стоит, с начальником УМУ согласовано, «чего тебе ещё надобно, собака?».



Второе: потому что народ тёмен, а шарлатанство — это большие деньги. У нас аптеки завалены дорогостоящими пустышками, которые якобы лечат от гриппа, импотенции, старости и геморроя. Производство и продажа этих пустышек приносят значительный доход, существенная часть которого идёт на так называемое «лоббирование».



Если отдельно взятый порядочный чиновник попытается мошенническую лавочку прикрыть, его «съедят», то есть или уволят, или переведут на декоративную должность, где он не сможет нанести фармацевтической мафии вреда. А политической силы, которая могла бы вести против шарлатанов серьёзную борьбу, у нас нет. Теоретически борьбой против мракобесия должны были бы заниматься молодые и горячие учёные, однако тут Россия до сих пор разгребает вековой исторический завал. Наши активисты, которые пиарятся на борьбе против шарлатанов — безнадёжные рабы американской повестки, обёрнутые в жёлто-синий флаг и с тоталитарной радугой в голове. Выбирая из двух зол — безразличные к политике шарлатаны или ненавидящие Россию проповедники заднего привода — лично я выбор делать отказываюсь.