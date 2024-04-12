Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили в Красногоровку

Как заходили в Красногоровку.

Кадры атаки 5-й бригады ВС РФ от 8 апреля 2024 года.

1. Атака бронетехники, где засветился уже легендарный Царь-Мангал. Называется "Федя 2.0".

2. Обработка позиций противника в Южной Части Красногоровки.

3. Стремительный бросок к городу и высадка десанта штурмовиков.

4. Продвижение штурмовиков на окраинах города на фоне высокой плотности артиллерийского огня с обеих сторон.

По итогам боя, наши войска закрепились в юго-восточной части города и сейчас ведут бои внутри городской черты.

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