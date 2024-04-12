Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили в Красногоровку
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Как заходили в Красногоровку.
Кадры атаки 5-й бригады ВС РФ от 8 апреля 2024 года.
1. Атака бронетехники, где засветился уже легендарный Царь-Мангал. Называется "Федя 2.0".
2. Обработка позиций противника в Южной Части Красногоровки.
3. Стремительный бросок к городу и высадка десанта штурмовиков.
4. Продвижение штурмовиков на окраинах города на фоне высокой плотности артиллерийского огня с обеих сторон.
По итогам боя, наши войска закрепились в юго-восточной части города и сейчас ведут бои внутри городской черты.
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Источник: Colonel Cassad
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