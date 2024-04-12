 

Энтузиаст прошил Apple Watch Ultra на Android и сделал из часов GameBoy

12.04.2024, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На форуме Reddit пользователь под псевдонимом R3V3RB_7 поделился своим уникальным творением: он превратил Apple Watch Ultra в портативную игровую консоль, способную запускать ретроигры.

В ходе эксперимента он перепрошил часы на операционную систему Android и установил эмулятор GameBoy Advance под названием “GBA My Boy!”, а затем подключил их к Bluetooth-геймпаду. Продемонстрировав работу устройства, блогер показал, что даже на маленьком экране часов можно комфортно играть и управлять персонажем.

Однако стоит отметить, что на экране появляются рамки, съедающие часть полезной площади. Несмотря на это, Apple Watch Ultra успешно справляется с играми для GameBoy Advance, хотя вопрос о возможности запуска эмуляторов других консолей, таких как PlayStation One, PS2 или PSP, остается открытым.

Это превращение “умных” часов в игровую платформу демонстрирует потенциал технологий и креативности сообщества энтузиастов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Внутреннее дело

12.04 / WCCFTech: iPhone SE 4 получит камеру Sony IMX503 и процессор A16 Bionic

12.04 / Россиян, хулиганивших в День космонавтики, отправят мести космодромы

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: 10 лет назад началась Славянская эпопея

12.04 / WhatsApp внедряет чат-бота с искусственным интеллектом

12.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Сериал Fallout

12.04 / Музей NASA открывает выставку «Американские детали в корабле Гагарина»

12.04 / Врач Филёва: сыпь вокруг рта может свидетельствовать о недостатке цинка в организме

12.04 / Мнение: Потоп и немцы

12.04 / Baldur’s Gate 3 стала лучшей игрой на церемонии BAFTA Games Awards 2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика