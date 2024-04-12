Энтузиаст прошил Apple Watch Ultra на Android и сделал из часов GameBoy

На форуме Reddit пользователь под псевдонимом R3V3RB_7 поделился своим уникальным творением: он превратил Apple Watch Ultra в портативную игровую консоль, способную запускать ретроигры.

В ходе эксперимента он перепрошил часы на операционную систему Android и установил эмулятор GameBoy Advance под названием “GBA My Boy!”, а затем подключил их к Bluetooth-геймпаду. Продемонстрировав работу устройства, блогер показал, что даже на маленьком экране часов можно комфортно играть и управлять персонажем.

Однако стоит отметить, что на экране появляются рамки, съедающие часть полезной площади. Несмотря на это, Apple Watch Ultra успешно справляется с играми для GameBoy Advance, хотя вопрос о возможности запуска эмуляторов других консолей, таких как PlayStation One, PS2 или PSP, остается открытым.

Это превращение “умных” часов в игровую платформу демонстрирует потенциал технологий и креативности сообщества энтузиастов.