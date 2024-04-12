 

WhatsApp внедряет чат-бота с искусственным интеллектом

12.04.2024, 18:35, Разное
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WhatsApp (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) начал тестировать чат-бота Meta AI внутри мессенджера. Информация об этом поступила от портала WABetaInfo.

Согласно источнику, Meta AI доступен для некоторых пользователей бета-версий WhatsApp на платформах Android и iOS. Чат-бот активируется в панели поиска в англоязычных странах и также может быть запущен по иконке на экране для пользователей из Индии. Разработчики тестируют различные способы активации для определения наиболее удобного.

При открытии Meta AI пользователи видят подсказки в виде вопросов, на которые можно получить ответ от чат-бота. Темы генерируются случайным образом и связаны с WhatsApp и интересами пользователя.

Хотя чат-бот доступен лишь для некоторых бета-тестеров, основная функциональность поиска в мессенджере остается доступной для всех пользователей.

Пока неизвестно, когда Meta AI станет доступен для всех пользователей WhatsApp.


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