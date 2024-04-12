 

Hi-Tech Mail.Ru: стоимость iPhone 14 опустилась в России до 62 тысяч рублей

12.04.2024, 14:05, Разное
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Цены на базовую модель iPhone 14 в РФ снизились в среднем на 20%. Так, согласно данным портала Hi-Tech Mail.ru, теперь смартфон Apple 2022 года доступен на маркетплейсах от 62,1 тыс. руб. За эту стоимость покупатель получает версию с eSIM и 128 ГБ встроенной памяти. При желании приобрести iPhone 14 с поддержкой физической SIM-карты, нужно будет доплатить в среднем 2 тыс. руб. В начале продаж смартфон предлагался в российских магазинах в среднем за 85 тыс. руб.

iPhone 14 получил старый вырез под Face ID, 6,1-дюймовым OLED-экраном на 60 Гц и мощным 5-нм чипом Apple A15 Bionic. Задняя панель устройства оснащена двойной камерой: основной и ультраширокоугольной, каждая с разрешением 12 Мп.

Также значительно снизилась цена на более актуальную модель iPhone 15, которая теперь доступна в РФ от 66,7 тыс. руб. Эта модель предлагает яркий экран, 4-нм чип Apple A16 Bionic, а также основную камеру с разрешением 48 Мп. Кроме того, новинка имеет современный разъем USB-Type C вместо Lightning и вырез Dynamic Island.


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