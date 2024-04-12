 

Как и с какой обувью миксовать платье с цветочным принтом весной: стильные “фишки” для женщин 40+

12.04.2024, 13:50, Разное
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Среди миллиона платьев с цветочным принтом важно найти такой дизайн, в котором вы будете выглядеть эффектно в 40+. Такое платье можно надеть и на важное мероприятие, и на обычную прогулку. Расскажем, с какой обувью лучше всего сочетать платья с цветочным принтом нынешней весной.

Платье-туника со шлепанцами

Идеальным нарядом весной станут платья-туники с цветочным принтом. Ботанические мотивы будут подчеркивать красоту сезона. К привлекательному черно-белому дизайну отлично подойдут босоножки на плоской подошве. Если вы в таком платье хотите отправиться на пляж, босоножки замените шлепанцами.

Платье с воротником-бретелькой с босоножками на высоком каблуке

В 40+ каждая женщина хочет оставаться привлекательной. Поэтому предлагаем надеть платье с воротником-бретелькой с насыщенным цветочным принтом из тонкой ткани. Такое платье придаст плечам выразительности. Дополните свой образ матовыми черными колготками и лакированными босоножками-мюли.

Платье-рубашка с рюшами с босоножками на высоком каблуке

Платье-рубашка, особенно в стиле бохо с узорами, вдохновленными природой, будет хорошо смотреться где угодно. Модель миди персикового оттенка и цветочный принт с горошками выглядит потрясающе. Коричневые босоножки с Т-образной перемычкой на высоком каблуке идеально завершат ваш образ.

Мини-платье с классическими босоножками с ремешками

Мини-платье с пышными рукавами с манжетами и с цветочным рисунком неподвластно возрасту. Особенно выгодно оно будет смотреться весной. Главное – подобрать себе подходящий фасон. Особенно элегантно смотрится платье с черно-белым принтом. Ключевым элементом образа станут высокие сандалии с ремешками.

Платье-рубашка с босоножками на каблуке с ремешками

Весной и летом 2024 женщины 40+ могут смело надевать платья с ярким цветочным принтом. Эксперты моды рекомендуют длинные платья-рубашки с крупными цветками ромашки. В завершение наряда наденьте белые босоножки на каблуке с ремешками. Такая обувь удачно дополнит ваш образ.

Атласные платья без бретелек с босоножками на платформе

Собираетесь вы на свидание или на важную встречу, атласное платье с растительным орнаментом поможет вам выглядеть ярко и в то же время естественно. Дизайнеры советуют надеть платье без бретелей. Оно выглядит элегантно и соответствует сезону. Лучше всего с таким платьем сочетаются босоножки на платформе.

Платье миди с босоножками-мюли

Любые крупные цветы, будь то маки или камелии, украсят ваш летний наряд. Гламурным и элегантным платье миди делает цветочная вышивка. Причем в этом году в тренде желтые цветы. Наиболее эффектно длинное платье смотрится в сочетании с босоножками-мюли в тон к вышивке.

Длинное платье с босоножками-невидимками

Всегда в моде остается длинное белое платье с крупными яркими цветами. Уже само по себе такое платье выглядит изысканно и элегантно. Чтобы все внимание акцентировать именно на платье, наденьте туфли или босоножки телесного цвета. Чтобы полностью соответствовать тренду, завершите свой образ длинным белым пальто.


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