Каким был первый космонавт? «Панорама» составила пресс-портрет Юрия Гагарина
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Сегодня весь цивилизованный мир отмечает День космонавтики –
12 апреля 1961 года природный русский человек Юрий Гагарин открыл новую эру в
истории человечества. В честь этой знаменательной даты ИА «Панорама»
подготовила подборку лучших материалов о первом космонавте.
Почитание первого космонавта
Юрия Гагарина любят все без исключения честные люди, а
некоторые даже считают его святым. К его мощам в Звёздном городке выстраиваются
многокилометровые очереди,
а в храме Роскосмоса выставлена икона, на которой Бог является Гагарину. При
этом в РПЦ призвали не забывать, что первый космонавт был безбожником и
идеализировать его нужно осторожно.
Большой интерес москвичей и гостей столицы вызвал представленный в синагоге свиток
Торы, который Гагарин читал в космосе.
Не утихают споры и о происхождении первого космонавта. В Тбилиси его считают
грузином,
а Александр Лукашенко назвал Гагарина природным белорусом.
Попытки коллективного Запада очернить Юрия Гагарина
Завидуя торжеству советской инженерной мысли и
самоотверженности, в США уже 60 лет пытаются доказать, что полёта Гагарина
не было – на американских телеканалах регулярно показывают лживый фильм «Космическая
ложь СССР»,
а популярные блогеры продвигают этот бессовестный фейк в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Дошло до того, что суд во Флориде признал американца Джона Гленна первым
человеком в космосе,
после чего NASA лишило
русского человека звания первого космонавта.
Свои 30 сребреников в агитационно-пропагандистскую кампанию внесла продавшаяся
русофобам оппозиция, которая по заказу Вашингтона выпустила «расследование» о
дворце Гагарина в Сочи.
В своей бессильной злобе коллективный Запад всячески
очерняет российскую космонавтику, но благодаря разоблачению «Панорамы» все их попытки ожидаемо закончились полным провалом.
Чтобы раз и навсегда положить конец вакханалии англосаксов, Госдума
ввела уголовную ответственность за отрицание подвига Гагарина или неуважение к
нему.
Память о Гагарине
Современные технологии позволяют сохранить и преумножить
наследие майора Гагарина. Три года назад Дмитрий Рогозин в День космонавтики
крикнул «Поехали!» голосом первого космонавта. Благодарны
Гагарину и его земляки, которые вне очереди получили доступ к природному газу. В честь Юрия
Гагарина названы сотни населённых пунктов и улиц, а также недавно открытый луна-парк
в Сколково. С большой теплотой космонавта вспоминала
безвременно почившая Елизавета II,
которую он научил всегда доедать лимон из чая. В российских
музеях регулярно открываются выставки о Гагарине и его бессмертном полёте.
Хитом 2024 года стала экспозиция, обломки небесной тверди, упавшие на Землю 63
года назад.
Мы призываем всех порядочных жителей нашей планеты сегодня
наполнить бокалы и почтить добрым словом майора Гагарина, природного русского
человека, который своей белоснежной улыбкой покорил весь мир.
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