Каким был первый космонавт? «Панорама» составила пресс-портрет Юрия Гагарина

Сегодня весь цивилизованный мир отмечает День космонавтики –

12 апреля 1961 года природный русский человек Юрий Гагарин открыл новую эру в

истории человечества. В честь этой знаменательной даты ИА «Панорама»

подготовила подборку лучших материалов о первом космонавте.

Почитание первого космонавта

Юрия Гагарина любят все без исключения честные люди, а

некоторые даже считают его святым. К его мощам в Звёздном городке выстраиваются

многокилометровые очереди,

а в храме Роскосмоса выставлена икона, на которой Бог является Гагарину. При

этом в РПЦ призвали не забывать, что первый космонавт был безбожником и

идеализировать его нужно осторожно.

Большой интерес москвичей и гостей столицы вызвал представленный в синагоге свиток

Торы, который Гагарин читал в космосе.

Не утихают споры и о происхождении первого космонавта. В Тбилиси его считают

грузином,

а Александр Лукашенко назвал Гагарина природным белорусом.

Попытки коллективного Запада очернить Юрия Гагарина

Завидуя торжеству советской инженерной мысли и

самоотверженности, в США уже 60 лет пытаются доказать, что полёта Гагарина

не было – на американских телеканалах регулярно показывают лживый фильм «Космическая

ложь СССР»,

а популярные блогеры продвигают этот бессовестный фейк в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».

Дошло до того, что суд во Флориде признал американца Джона Гленна первым

человеком в космосе,

после чего NASA лишило

русского человека звания первого космонавта.

Свои 30 сребреников в агитационно-пропагандистскую кампанию внесла продавшаяся

русофобам оппозиция, которая по заказу Вашингтона выпустила «расследование» о

дворце Гагарина в Сочи.

В своей бессильной злобе коллективный Запад всячески

очерняет российскую космонавтику, но благодаря разоблачению «Панорамы» все их попытки ожидаемо закончились полным провалом.

Чтобы раз и навсегда положить конец вакханалии англосаксов, Госдума

ввела уголовную ответственность за отрицание подвига Гагарина или неуважение к

нему.

Память о Гагарине

Современные технологии позволяют сохранить и преумножить

наследие майора Гагарина. Три года назад Дмитрий Рогозин в День космонавтики

крикнул «Поехали!» голосом первого космонавта. Благодарны

Гагарину и его земляки, которые вне очереди получили доступ к природному газу. В честь Юрия

Гагарина названы сотни населённых пунктов и улиц, а также недавно открытый луна-парк

в Сколково. С большой теплотой космонавта вспоминала

безвременно почившая Елизавета II,

которую он научил всегда доедать лимон из чая. В российских

музеях регулярно открываются выставки о Гагарине и его бессмертном полёте.

Хитом 2024 года стала экспозиция, обломки небесной тверди, упавшие на Землю 63

года назад.

Мы призываем всех порядочных жителей нашей планеты сегодня

наполнить бокалы и почтить добрым словом майора Гагарина, природного русского

человека, который своей белоснежной улыбкой покорил весь мир.

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