Nokia выпустила три новых телефона с разъемами USB-C

Компания HMD выпустила три новых модели кнопочных телефонов под брендом Nokia: Nokia 6310, 5310 и 230, пишет портал GSMArena.

Компания HMD выпустила три новых модели кнопочных телефонов под брендом Nokia: Nokia 6310, 5310 и 230, пишет портал GSMArena.

Nokia 6310 получила улучшения по сравнению с моделью 2021 года. Теперь у нее аккумулятор емкостью 1450 мАч и порт USB-C, соответствующий требованиям Европейского союза. Остальные характеристики остаются неизменными: 2,8-дюймовый ЖК-дисплей и слот для двух SIM-карт.

Nokia 5310 сохранила дизайн 2020 года, но стала немного крупнее из-за увеличенного аккумулятора до 1450 мАч. Также в новой версии используется чип Unisoc 6531F, есть 2,8-дюймовый ЖК-дисплей и порт USB-C. Остальные характеристики аналогичны предыдущей модели, включая кнопки управления медиаплеером.

Третьей новинкой стала Nokia 230, которая сохранила оригинальный дизайн и получила увеличенную батарею на 1450 мАч с разъемом USB-C. Размеры и другие характеристики остаются без изменений.