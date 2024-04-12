 

Nokia выпустила три новых телефона с разъемами USB-C

12.04.2024, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания HMD выпустила три новых модели кнопочных телефонов под брендом Nokia: Nokia 6310, 5310 и 230, пишет портал GSMArena.

Компания HMD выпустила три новых модели кнопочных телефонов под брендом Nokia: Nokia 6310, 5310 и 230, пишет портал GSMArena.

Nokia 6310 получила улучшения по сравнению с моделью 2021 года. Теперь у нее аккумулятор емкостью 1450 мАч и порт USB-C, соответствующий требованиям Европейского союза. Остальные характеристики остаются неизменными: 2,8-дюймовый ЖК-дисплей и слот для двух SIM-карт.

Nokia 5310 сохранила дизайн 2020 года, но стала немного крупнее из-за увеличенного аккумулятора до 1450 мАч. Также в новой версии используется чип Unisoc 6531F, есть 2,8-дюймовый ЖК-дисплей и порт USB-C. Остальные характеристики аналогичны предыдущей модели, включая кнопки управления медиаплеером.

Третьей новинкой стала Nokia 230, которая сохранила оригинальный дизайн и получила увеличенную батарею на 1450 мАч с разъемом USB-C. Размеры и другие характеристики остаются без изменений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Safari на iPhone и Mac перестал открывать ссылки на посты в Telegram

12.04 / При запуске «Ангары» использовали кадило, которым в 1961 году освящали корабль Гагарина

12.04 / MyDrivers: Huawei выпустила наушники в виде помады Freebuds Lipstick 2

12.04 / Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен

12.04 / Ночные судороги могут указывать на различные заболевания

12.04 / Критик Соседов сделал важное заявление о пропаже Нагиева с телеэкранов

12.04 / Мнение: Как же это случилось в Крокусе?

12.04 / Мнение «аналитика»: О лютейшем, адовом π-це… И других слов не подобрать?

12.04 / Фейк кремлевской пропаганды: Фабрикация Катыни

12.04 / Мнение: Рубль – главная внешнеторговая валюта, за счет чего вырос бюджет России и 10 миллионов самозанятых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика