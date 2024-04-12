 

Избегающая пластических операций Бледанс раскрыла свой способ сохранять молодость

12.04.2024, 10:00, Новости дня
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Одним из ключевых аспектов поддержания своей кожи в отличном состоянии для Бледанс является использование превентивных мер. Она не прибегает к радикальным методам, а предпочитает уделять особое внимание уходовой косметике.

В ее арсенале всегда имеется огромный чемодан с различными средствами, включая скрабы, кремы и масла для увлажнения кожи. Особое внимание актриса уделяет коже рук, понимая, что именно эта часть тела часто выдает возраст.

Помимо уходовых процедур, Бледанс также активно занимается физическими упражнениями, такими как плавание и ходьба. Она признается, что физическая активность помогает ей чувствовать себя молодой и энергичной.

Важным элементом релаксации для звезды является массаж, который помогает расслабиться и снять напряжение после напряженного дня. Кроме того, Бледанс выделяет особое место для посещения бани и проведения процедур в кедровой бочке. Эти ритуалы не только способствуют укреплению здоровья, но и помогают сохранить красоту и молодость кожи.

Однако, несмотря на все эти ухаживающие процедуры, знаменитость отметила, что на данный момент она не планирует обращаться к пластическим операциям. Она уверена, что может прожить полноценную жизнь без таких радикальных шагов. “Я не говорю, что никогда не сделаю их, потому что когда-то это может понадобиться, но на сегодняшний день меня все устраивает. Я собираюсь жить свою жизнь без пластических операций”, — поделилась своими мыслями артистка.


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