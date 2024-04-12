 

MyDrivers: Huawei выпустила наушники в виде помады Freebuds Lipstick 2

12.04.2024, 9:15, Разное
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Huawei представила новое поколение своих стильных наушников Freebuds Lipstick, которые поставляются в компактном кейсе в форме губной помады.

Наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами, поддерживающими кодеки L2HC и LDAC, и имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP54. Аккумулятор обеспечивает до 5 часов прослушивания без шумоподавления или до 3,5 часов с активным шумоподавлением. Быстрая зарядка позволяет получить 2 часа прослушивания музыки всего за 5 минут.

Кроме того, наушники поддерживают функцию мультипоинт для подключения к нескольким устройствам. В коробке также есть ремешок для крепления, превращающий кейс в мини-сумочку. Наушники уже доступны для покупки в Китае по цене в 1699 юаней.


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