Продюсер Иосиф Пригожин высказался о выпуске собственных авторских песен

Продюсер с улыбкой заявил, что его конкуренты, возможно, не смогут выдержать его появления на музыкальной сцене. “Пусть все занимаются своим делом. Представляете, я выйду, запою. Симпатичный, лысый парень. Что будет? Придется другим певцам что-то делать с этим”, — сказал Пригожин, намекая на свои потенциальные таланты в области музыки.

Мероприятие “Вечерний Звук” является серией закрытых презентаций артистов, организованных HiFi-стримингом “Звук”. В рамках этого мероприятия десять музыкантов исполняют новые треки, а затем презентуют свои главные хиты. Присутствие Иосифа Пригожина на этом мероприятии добавило интриги и возможного нового участника музыкальной сцены.

Ранее продюсер поделился информацией о подарке, который он получил от певца Филиппа Киркорова на свое 55-летие. Эти события лишь усиливают интерес к деятельности и возможным амбициям Иосифа Пригожина в мире музыки. Возможно, скоро мы услышим его собственный трек и узнаем, действительно ли его конкуренты не смогут выдержать его таланта.