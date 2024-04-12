Врач Курбанова: ночные судороги могут указывать на различные заболевания

Медицинский эксперт Наира Курбанова поделилась важной информацией о ночных судорогах в ногах. Этот симптом, по ее словам, может быть признаком серьезного заболевания.

Судороги – это болезненные ощущения сжатия и скручивания мышц, преимущественно в икроножных мышцах, иногда также в бедрах и стопах.

По словам доктора, причины этого явления могут быть разнообразными и связаны с проблемами здоровья. Например, недостаток воды в организме, перенапряжение мышц или переохлаждение могут спровоцировать появление ночных судорог. Также они могут быть вызваны нарушением баланса электролитов в теле: нехваткой или избытком микроэлементов и солей.

Курбанова отмечает, что иногда ночные судороги могут быть следствием развивающихся патологий, таких как поражение периферических нервов, аномалии в спинном или головном мозге, а также проблем с артериями, сосудами, печенью и щитовидной железой.

Помимо этого, судороги могут быть связаны с определенными проблемами в организме, такими как заболевания щитовидной железы, поражения печени, почек, атеросклероза сосудов ног. Они также могут быть вызваны приемом определенных медикаментов, включая гипотензивные, психотропные, НПВС и глюкокортикостероиды.