Мнение «аналитика»: О лютейшем, адовом π-це… И других слов не подобрать?
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Фото © ГСС.
Бли-и-ин!
Ну вы только посмотрите на все эти фото — их много, бо́льшая часть под катом. Это же адище настоящее. Российское.
Ладно. Обо всём по порядку.
Свершилось «эпохальное» событие.
С третьей попытки новая российская ракета-носитель «Ангара» с разгонным блоком на борту отправилась таки в космический полёт с «Восточного». Удалось не сорвать запуск к празднику. Все причастные облегчённо выдохнули.
Какое отношение к этому имеет снимок наверху?
Самое непосредственное.
Но сначала сравните его с вот этим.
Заметна разница?
Если да, то несколько не в пользу верхнего, верно? Там и одеты люди победнее, и обстановка попроще. Хотя на первом снимке — базар, то есть выходной день, почти праздник. А на втором — работа. Покос. Кто ж в поле одевается в выходное? Тем не менее, у крестьян на полевых работах сапоги, а у крестьянок на базаре — лапти да онучи.
И маленький секрет: между этими снимками полвека разницы. Причём первый сделан позже.
Авторство второго многие наверняка угадают. Сергей Прокудин-Горский, запечатлевший в цвете быт дореволюционной России. Автор первого — народный фотограф Георгий Скворцов, который оставил потомкам жанровые зарисовки с провинциальных базаров. Безмолвных, но красноречивых свидетелей тогдашнего быта наших родителей или бабушек-дедушек. В основном, его работы чёрно-белые.
Так вот, снимок с базара в Краснослободске (Мордовия), верхний, сделан в 1961 году. Как раз, когда #СССР триумфально отправил первого человека в космос.
Вот ещё оттуда же.
На базарном прилавке – обыкновенные… лапти. Крестьянская обувь, дошедшая из глубины веков. Говорят, к 1961 году, она уже не пользовалась спросом. Но всё же – плелась и продавалась. О чём свидетельствует второй снимок – семья на базаре.
Судя по возрасту, мужчина вернулся со срочной уже давно. Однако до сих пор носит армейскую фуражку – не только в память о службе, но и как удобную альтернативу кепке. На которой можно и сэкономить.
Чисто для контраста – вот американская семья того же 1961 года из Мэриленда.
Уверен, не каждый вспомнит, где находится «Штат-кокарда». Так же, как и Мордовию не любой найдёт влёт на карте России. Глубинка и глубинка…
Вот ещё из Советского Союза тех лет — уже создавшего атомную бомбу, запустившего первый искусственный спутник Земли и отправившегося покорять космическое пространство.
Тоже Краснослободск. Судя по сапогам, дамы зажиточные…
А вот американские #женщины из глубинки того же периода.
У дома, правда, не на рынке. И это уже Калифорния, сама по себе не бедная…
Короче, таких контрастов найти можно много в Сети. И даже потыкать ими в труп #СССР – вот, мол, какой людоедский режим тогда был. Чего, мол, вы так ностальгируете по нему?
Но на самом деле, и эти качественные различия быта глубинного народа с Америкой, и видимое их отсутствие в России за полвека, говорят об одном. О том, какую высокую цену заплатили наши родные, наше старшее поколение за космические успехи социалистического государства.
За достижения, от которых сегодня осталось…
Запуск «Ангары» стал для России шестым с начала года. И по этому показателю она уступает Штатам в шесть с половиной раз, а Китаю — почти втрое. Да и вообще, ближе к Новой Зеландии по количеству стартов, чем к странам-лидерам. О российской доле на стремительно растущем рынке космических пусков даже и говорить нечего: ноль. А как дышали, как дышали ещё несколько лет назад, рассуждая о «батуте»…
Ну, π-ц.
И вот тут гр***ный стыд подступает. А какого х***а мы так легко профукали все достижения родителей и дедов, доставшиеся такой дорогой ценой? Променяли их – на что? На иллюзии величия и сладкие слова?
Никому не стыдно за такой размен?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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