Мнение «аналитика»: О лютейшем, адовом π-це… И других слов не подобрать?



Фото © ГСС.

Бли-и-ин!

Ну вы только посмотрите на все эти фото — их много, бо́льшая часть под катом. Это же адище настоящее. Российское.

Ладно. Обо всём по порядку.

Свершилось «эпохальное» событие.

С третьей попытки новая российская ракета-носитель «Ангара» с разгонным блоком на борту отправилась таки в космический полёт с «Восточного». Удалось не сорвать запуск к празднику. Все причастные облегчённо выдохнули.

Какое отношение к этому имеет снимок наверху?

Самое непосредственное.

Но сначала сравните его с вот этим.

Заметна разница?

Если да, то несколько не в пользу верхнего, верно? Там и одеты люди победнее, и обстановка попроще. Хотя на первом снимке — базар, то есть выходной день, почти праздник. А на втором — работа. Покос. Кто ж в поле одевается в выходное? Тем не менее, у крестьян на полевых работах сапоги, а у крестьянок на базаре — лапти да онучи.

И маленький секрет: между этими снимками полвека разницы. Причём первый сделан позже.

Авторство второго многие наверняка угадают. Сергей Прокудин-Горский, запечатлевший в цвете быт дореволюционной России. Автор первого — народный фотограф Георгий Скворцов, который оставил потомкам жанровые зарисовки с провинциальных базаров. Безмолвных, но красноречивых свидетелей тогдашнего быта наших родителей или бабушек-дедушек. В основном, его работы чёрно-белые.

Так вот, снимок с базара в Краснослободске (Мордовия), верхний, сделан в 1961 году. Как раз, когда #СССР триумфально отправил первого человека в космос.

Вот ещё оттуда же.

На базарном прилавке – обыкновенные… лапти. Крестьянская обувь, дошедшая из глубины веков. Говорят, к 1961 году, она уже не пользовалась спросом. Но всё же – плелась и продавалась. О чём свидетельствует второй снимок – семья на базаре.

Судя по возрасту, мужчина вернулся со срочной уже давно. Однако до сих пор носит армейскую фуражку – не только в память о службе, но и как удобную альтернативу кепке. На которой можно и сэкономить.

Чисто для контраста – вот американская семья того же 1961 года из Мэриленда.

Уверен, не каждый вспомнит, где находится «Штат-кокарда». Так же, как и Мордовию не любой найдёт влёт на карте России. Глубинка и глубинка…

Вот ещё из Советского Союза тех лет — уже создавшего атомную бомбу, запустившего первый искусственный спутник Земли и отправившегося покорять космическое пространство.

Тоже Краснослободск. Судя по сапогам, дамы зажиточные…

А вот американские #женщины из глубинки того же периода.

У дома, правда, не на рынке. И это уже Калифорния, сама по себе не бедная…

Короче, таких контрастов найти можно много в Сети. И даже потыкать ими в труп #СССР – вот, мол, какой людоедский режим тогда был. Чего, мол, вы так ностальгируете по нему?

Но на самом деле, и эти качественные различия быта глубинного народа с Америкой, и видимое их отсутствие в России за полвека, говорят об одном. О том, какую высокую цену заплатили наши родные, наше старшее поколение за космические успехи социалистического государства.

За достижения, от которых сегодня осталось…

Запуск «Ангары» стал для России шестым с начала года. И по этому показателю она уступает Штатам в шесть с половиной раз, а Китаю — почти втрое. Да и вообще, ближе к Новой Зеландии по количеству стартов, чем к странам-лидерам. О российской доле на стремительно растущем рынке космических пусков даже и говорить нечего: ноль. А как дышали, как дышали ещё несколько лет назад, рассуждая о «батуте»…

Ну, π-ц.

И вот тут гр***ный стыд подступает. А какого х***а мы так легко профукали все достижения родителей и дедов, доставшиеся такой дорогой ценой? Променяли их – на что? На иллюзии величия и сладкие слова?

Никому не стыдно за такой размен?

—