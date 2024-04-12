Рупор кремлевской пропаганды: Фабрикация Катыни

У ФСБ по Смоленской области обнародовало архив о казнях нацистами поляков и фальсификации "Катынского дела". Копии уникальных исторических документов переданы в ОГКУ "Государственный архив новейшей истории Смоленской области" в рамках проекта "Без срока давности"

Начало. Часть 1.

Этот рассекреченный архив включает в себя рабочие документы 1944-1945 Отделов контрразведки "Смерш"🤝 – справки, протоколы допросов, разведданные, спецсообщения в Центр.

Самую интересную часть рассекреченного архива представляют протокол допросов поляков🇵🇱, которые служили в Вермахте во вспомогательных и в строительных военных частях Смоленска и Смоленской области.

Так например, уроженец Польши, этнический поляк Эдуард Потканский, который служил на станции Красный Бор в Смоленской области, в отдельном рабочем батальоне, во время допросов показал следующее.

"Летом 1943 года немцы решили показать участникам рабочего батальона могилы польских офицеров в Катынском лесу. По словам немцев, в этих могилах лежало до 12 тыс. расстрелянных польских офицеров, а еще до 3 тысяч человек находятся в другом месте, и могилы эти еще не открыты"

Что его поразило, вспоминал Потканский, – возле могил лежали офицерские вещи, личные письма и документы офицеров, а также наличные польские деньги. Причём что больше всего поразило тех, кто осматривал эти "вещдоки" – это то, что наличные деньги были новенькими, абсолютно не из повседневного оборота. И уж тем более – не после нахождения 4 лет в земле, с 1939 года, когда по заявлениям немцев "НКВДшники" расстреляли польских офицеров.

Другой военнопленный Роман Ковальский, также осматривавший данное массовое захоронение в катынском лесу, показал что

"по большинству трупов расстрелянных [было] видно, что это совсем недавние жертвы. В опубликованных списках расстрелянных польских офицеров в Катыни многие из нашего рабочего батальона нашли среди фамилий убитых своих знакомых, арестованных еще раньше гестапо и отправленных в концентрационные лагеря в Германии"

Администратор русских рабочих при заводе "Фокке-Вульф", некто Смектал, свидетельствовал, что в апреле 1943 года он был назначен делегатом комиссии для расследования массового убийства польских солдат и офицеров в Катынском лесу.

"Один из руководителей Позненской СД (служба безопасности рейхсфюрера СС – прим. ТАСС) штурмбанфюрер Гепнер провел с комиссией беседу, в которой предупредил о том, что поездка их в Катынь имеет пропагандистские цели и что по возвращении оттуда они должны заявлять, что лично видели 12 тыс. трупов польских офицеров. <…> [После возвращения] СД обязало членов комиссии выступать перед собраниями польских рабочих с пропагандистскими докладами о поездке в Катынь. Конспекты докладов были предварительно проредактированы СД"

Также, из показаний Смектала:

"Мне как бывшему судебному работнику было ясно из поведения этих "свидетелей", что они специально подготовлены СД… Показанные комиссии трупы не выглядели так, будто пролежали в земле несколько лет… Одежда не истлела, на трупе же [польского военачальника, генерала бригады Бронислава] Богатыревича сохранилась нижняя часть лица с усами и бородкой"

https://t.me/otryadkovpaka/38120 – цинк

Правда медленно, но верно, пробивает дорог.

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