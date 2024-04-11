Мнение: Смута — играть не буду, но морально поддержу

Русский игропром выпустил в апреле две горячо ожидаемых публикой игры: «Русы не против Ящерок» и Смуту. Ящерок я немедленно купил — чтобы поддержать отечественного производителя, и потому что предыдущая игра серии, «Русы против Ящеров», стала хитом, собрав десятки тысяч восторженных отзывов на Стиме. Ящерок я ещё не запускал, додушиваю третий акт Балдурс Гейт. Повестка в Балдурс Гейт назойливая, как в руках одесского военкома, но я про это буду ещё писать отдельно.

Смуту я не стал даже покупать.

Во-первых, авторы развернули действие игры в тяжёлом 1612 году, непосредственно перед всенародным избранием династии Романовых. Момент важный, трагический, торжественный, но они сделали лицом рекламной компании… сталиниста! Это сразу переводит игру в разряд пародий: как если бы серьёзную игру про межзвёздные полёты рекламировал астролог, или как если бы тренажёр для студентов-хирургов рекламировал пиявочник-гомеопат.

Во-вторых, сообщество игроков редко ошибается. Отзывы у Смуты необычайно плохие. Если Ящерок игроки хвалят, и хвалят сильно, то положительных отзывов на Смуту я на игровых форумах ещё не видел.

Мне, конечно, скажут, что я «не играл, но осуждаю», однако тут более уместна другая цитата, из ГТА 4:

Юсуф: Не суди книгу по обложке, отец. Ты сам меня этому учил.

Абдул: Да, но если книга называется «Оружие, наркотики, блудница и голый филей», мне ни к чему её читать.

Обозреватели надеялись, что Смута станет русским Кингдом Кам. Напомню, чешский шедевр 2018 года погружал игрока в столь качественно проработанный мир средневековой Богемии, что местные школы и университеты даже включали игру в свои курсы, чтобы дать молодёжи наглядное представление об истории этой восточноевропейской страны. Повторить успех у чехов выйдет навряд ли — они уже распластались под сапогом американцев, так что им никто не разрешит выпустить вторую игру без негров и радуги. Вместе с тем, даже первый Кингдом Кам останется последним, он своё дело уже сделал: задал новый стандарт качества для исторических игр.

К сожалению, разработчики Смуты пошли стандартным для чиновников путём. Одна из главных проблем распределителей и потребителей грантов — высокомерность, категорическое нежелание слушать экспертов. Как итог, они изобретают велосипеды с квадратными колёсами, за которые можно красиво отчитаться, но которые народ не хочет покупать. Вместо полноценной РПГ в историческом антураже нам предложили купить продукт игросодержащий: анимированную лекцию по истории, отдалённо напоминающую РПГ. В Смуте категорически мало собственно игрового компонента: нет хороших боёв, нет адекватных квестов, нет интересного игрового мира, нет колоритных персонажей типа Кровавого Барона или Пани Стефании. Это визуальная новелла с натужными диалогами, завёрнутая в избыточную для жанра трёхмерную мишуру.

Сами по себе бюджетные деньги — на Смуту выделили 500 млн рублей — не являются поводом для упрёков, это адекватный бюджет для скромной игры, при этом, судя по работе дизайнеров и программистов, бюджет был честно пущен на зарплаты творческого коллектива. Насколько я могу судить, главная проблема игры — руководители проекта, которые, видимо, банально не разбираются ни в компьютерных играх, ни в истории России.

Когда игру делает мастер своего дела, он задаёт стандарты, проявляет жёсткость к себе и окружающим. Он должен часто говорить слово «нет»:

— это дурная боёвка, давай в режиме игрок против игрока отработаем приёмы;

— это мёртвый мир, давай сделаем его меньше, но живым;

— мы не можем приглашать сталиниста рекламировать историческую игру;

— это скучные диалоги и картонные персонажи, наши сценаристы не тянут, нужны мастера повыше уровнем;

— вы, вообще, видели хоть раз в жизни РПГ? Переделывайте ролевую систему полностью…

И так далее, и тому подобное. Но, увы, опытного критика в руководстве Смуты не нашлось. Можно было бы надеяться на будущие исправления, если бы разработчики недотянули по времени или по деньгам, если бы проблемы игры исчерпывались багами или недоделками. Однако, судя по итоговому результату, разработчики просто не отличают хорошее от плохого: они искренне не понимают, что не так со Смутой, и за что игроки её так ругают.

Ещё из плохого. Смута вышла только на ВК.Плей и только на русском языке, то есть только для русскоязычной аудитории. Мне это напомнило старый скандал с губернатором одного из северных регионов, команда которого заложила в проект бюджета области дотации из Москвы и… больше ничего. Логика была такой: центр денег даст, а напрягаться самим — развивать местный бизнес, собирать налоги, думать о разработке недр — излишние хлопоты.

Вот так и Смута. Население планеты 8 млрд человек, из которых 96% не говорят на русском языке. Надо было отправить Смуту в Стим, в Эпик, на китайские площадки. Надо было перевести игру как минимум на английский, китайский и испанский-португальский. Я был бы готов выслушать оправдания разработчиков, если бы их игра сделала в Стиме три с половиной продажи, но отсутствие даже символической попытки выйти на мировой рынок — это фактически явка с повинной, практически признание в выбрасывании на ветер казённых денег.

Кстати, Русы против Ящеров — игра с бюджетом в 500 раз меньше, чем Смута — есть и в Стим, и в ВК.Плей. Видно, что разработчики ответственно подошли к делу. Ящерок в ВК.Плей пока что нет, но это, подозреваю, связано с цензурой — в пуританском ВК.Плей полностью отсутствует соответствующий жанр. А вот Смуту закинули только в ВК.Плей и на единственном (!) языке, после чего успокоились: галочка проставлена, можно расслабиться.

Характерный штрих: мемов со Смутой до сих пор нет. Издевательские скриншоты багов есть, а мемов нет. Отсутствует достаточно яркий и запоминающийся материал. Вот по «Русам против Ящеров» мемов полно — потому что там игру разрабатывал глубоко погружённый в тему профессионал.

Теперь хорошие новости. Хоть я и раскритиковал Смуту, однако игропром — это индустрия. Тысячи студий разного размера должны ежегодно выпускать огромное количество игр, перекрёстно опыляться кадрами и наработками, собираться на фестивали и размещаться на отечественных площадках. Только тогда мы можем твёрдо рассчитывать, что шедевры будут появляться не случайно, раз в 10 лет, а на потоке, каждый квартал, и что русские игры станут проводниками нашей мягкой силы на всех континентах.

Смута плоха, но это большое явление, которое уже много месяцев тревожит наш интернет-улей, заставляя говорить о себе. Это шаг в нужном направлении, так что я морально поддерживаю разработчиков Смуты: если Смута II получится лучше, я готов всерьёз подумать о её покупке. При этом Смута — всего лишь первая неуклюжая ласточка, ИРИ выделил деньги ещё на 40 игр. Общий бюджет поддержки — 1,5 млрд рублей (ссылка).

Конечно, состоявшиеся профессионалы редко выигрывают конкурсы на гранты, а умелые победители конкурсов редко разбираются в создании компьютерных игр. Однако дополнительные 40 игр — это большая поддержка российскому игропрому в целом, и по закону больших чисел мы можем надеяться, что даже среди этих первых 40 игр будет уже что-нибудь примечательное. Напомню: земля русская полна талантов, а вторая по популярности игра за всю мировую историю отрасли была в одиночку разработана русским учёным Алексеем Пажитновым.

Также напомню, что Россия производит огромное количество независимых от бюджетных денег игр, что у нас очень сильно направление мобильных пылесосов для карманов школьников, и что ВК.Плей — маленький конкурент исполинских американских олигополий — постепенно набирает силу, превращаясь в крепкую и независимую от вражеских поползновений площадку.