Все 5,5 миллионов петербуржцев подписали петицию к Беглову с просьбой выдвинуть его кандидатуру на грядущих выборах губернатора

В Санкт-Петербурге завершился сбор подписей под обращением к действующему главе Северной столицы Александру Беглову с просьбой принять участие в выборах губернатора, которые должны пройти осенью 2024 года.

Впервые в истории города на Неве градоначальник получил поддержку абсолютно всех горожан — петицию подписали 5 миллионов 600 тысяч 44 петербуржца.

– Недавно в городе появились слухи, что Александр Дмитриевич может перейти на другую должность после истечения срока своих полномочий. Это вызвало шок у горожан, ведь губернатор для нас как отец родной, – рассказал в эфире «Пятого телеканала» глава инициативной группы Сергей Шнуров.

Во избежание ошибок и спекуляций недружественных сил, сбор подписей осуществлялся исключительно очно в соответствии с действующим законом — горожане были обязаны предоставить паспорт или свидетельство о рождении с регистрацией в Санкт-Петербурге.

В акции приняли участие даже самые юные жители города на Неве. Например, одним из последних свою поддержку Беглову выразил мальчик, который появился на свет в одном из роддомов в конце марта.

– Я специально оперативно оформила свидетельство о рождении, чтобы малыш мог поддержать нашего дорогого губернатора. Ведь так важно начать свой жизненный путь с исполнения гражданского и человеческого дела, – сказала журналистам мать ребёнка.

Губернатор поблагодарил горожан за доверие, отметив, что это «реальная оценка работы администрации». Он пообещал в ближайшее время официально объявить о своём выдвижении на пост градоначальника.

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