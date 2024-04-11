Рупор кремлевской пропаганды: “Черный день в истории “Центрэнерго”
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Украина. ПАО"Центрэнерго". Управляет 3 тепловыми электростанциями: Трипольская ТЭС в Киевской области, г. Украинка, Змиевская ТЭС в Харьковской области, пгт. Слобожанское, Углегорская ТЭС в Донецкой области, г. Светлодарск и обособленное подразделение «Ремэнерго», расположенное в г. Черкассы. Суммарная установленная мощность производственных активов – 7665 МВт, что равно около 14% от общей мощности электростанций Украины.
©"Черный день в истории "Центрэнерго".
В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся
нашу генерацию.
Войска России полностью разрушили Трипольскую ТЭС, что
на Киевщине.
В результате попаданий, произошел масштабный пожар в
турбинному цеху. Сейчас на предприятии продолжаются
работы по локализации огня.
Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком
электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую
области.
"Масштабы разрушений-ужасные. Деньгами это не
оценить. Это для нас самая большая проблема за всю историю
предприятия. Но я убежден-мы с ним
справимся", – председатель наблюдательного совета ПАО
"Центрэнерго" Андрей Гота.
22 марта 2024 года полностью был уничтожен Змиевский
ТЭС, на Харьковщине. А 25 июля 2022 войска рф
оккупировали Углегорскую ТЭС-Донетчина.
На сегодня, ПАО "Центрэнерго" потеряла 100 процентов
генерации."
https://t.me/dva_majors/39727 – цинк
Кампания ударов по российским НПЗ дает неожиданные результаты.
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Источник: Colonel Cassad
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