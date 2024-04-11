Рупор кремлевской пропаганды: “Черный день в истории “Центрэнерго”

Украина. ПАО"Центрэнерго". Управляет 3 тепловыми электростанциями: Трипольская ТЭС в Киевской области, г. Украинка, Змиевская ТЭС в Харьковской области, пгт. Слобожанское, Углегорская ТЭС в Донецкой области, г. Светлодарск и обособленное подразделение «Ремэнерго», расположенное в г. Черкассы. Суммарная установленная мощность производственных активов – 7665 МВт, что равно около 14% от общей мощности электростанций Украины.

©"Черный день в истории "Центрэнерго".

В результате сегодняшней массированной атаки, уничтожена вся

нашу генерацию.

Войска России полностью разрушили Трипольскую ТЭС, что

на Киевщине.

В результате попаданий, произошел масштабный пожар в

турбинному цеху. Сейчас на предприятии продолжаются

работы по локализации огня.

Трипольская ТЭС – была крупнейшим поставщиком

электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую

области.

"Масштабы разрушений-ужасные. Деньгами это не

оценить. Это для нас самая большая проблема за всю историю

предприятия. Но я убежден-мы с ним

справимся", – председатель наблюдательного совета ПАО

"Центрэнерго" Андрей Гота.

22 марта 2024 года полностью был уничтожен Змиевский

ТЭС, на Харьковщине. А 25 июля 2022 войска рф

оккупировали Углегорскую ТЭС-Донетчина.

На сегодня, ПАО "Центрэнерго" потеряла 100 процентов

генерации."

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Кампания ударов по российским НПЗ дает неожиданные результаты.

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