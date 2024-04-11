Мнение: Чума «устойчивого развития», свалка солнечных панелей в Австралии и лицензия на притеснения

1. Тем временем Россия буднично продолжает болеть новомодной западной чумой — «устойчивым развитием». Напомню, устойчивое развитие, известное также как ESG, это важная часть американской повестки. Суть ESG в том, чтобы корпорации создали специальные отделы из проамериканских комиссаров, которые будут строго следить за соблюдением радужных, зелёных, расово-разнообразных и прочих левацких ценностей внутри компании. Цитирую журналистов Коммерсанта, которые, как и положено представителям западной школы, делают вид, будто тут нет никакой проблемы, и даже нет ничего необычного (ссылка):



…Тем не менее ESG-барометр трансформации агентства «Эксперт РА» показал некоторое улучшение ситуации после шокового 2022 года, при этом нефинансовые компании оценивают себя лучше, чем финансовые,— в агентстве это связывают с «высоким уровнем ESG-зрелости отечественных экспортеров-корпоратов». Всего в рейтинге устойчивого развития «Эксперт РА» за 2023 год находится 22 компании, а лидирующие позиции на рынке устойчивого развития занимают [три больших корпорации]. Они получили уровень ESG-II(a), что означает очень высокую степень приверженности политике устойчивого развития при принятии ключевых решений…

Почему этот срам до сих не запрещён в России на законодательном уровне, понятно. Потому что воины света, которые сражаются против радуги, у нас есть, а воинов света, которые сражались бы против других голов американской гидры — ничуть не менее опасных — у нас нет.

2. Издержки «зелёной экономики» на Зелёном континенте (ссылка):



Исследователи из Австралийского центра передовой фотовольтаики (ACAP) при Университете Нового Южного Уэльса (UNSW) бьют тревогу. Свежий анализ ситуации с растущим числом отходов от солнечных электростанций грозит скорой катастрофой. Ситуацию может исправить быстрейшее создание сети перерабатывающих заводов в крупнейших городах континента, но пока на это нет денег и воли властей.

Обновлённый прогноз до конца десятилетия показал, что к 2030 году количество отходов от солнечной энергетики достигнет 100 тыс. т в год, что эквивалентно списанию в утиль 1,2 ГВт панелей в год. Ранее прогнозировалось, что проблема начнёт ощутимо расти после 2030 года, что давало время на раскачку. Больше этого запаса нет. Вопрос создания перерабатывающих центров учёные считают первоочередным и безотлагательным. К 2035 году, как следует из нового анализа, ежегодно будет выбрасываться не менее 1 млн т списанных солнечных панелей. <…>

Сегодня панели проще отвезти на свалку. Это обходится в $2 за панель, тогда как переработка каждой панели будет стоить до $20. Сегодня никто не хочет брать на себя такие расходы и это приведёт к тому, что стоимость списанных панелей к 2035 году превысит $1 млрд.

Параллельно вскрылся факт чудовищного мошенничества властей Австралии с квотами на выбросы парниковых газов. Власти обязались создать лесной массив на площади в 42 млн га, что больше площади Японии. Спутниковые снимки показали, что только 20 % территории можно считать полезными для заявленных целей, но это не мешало властям страны продать квоты на 27 млн т заинтересованным компаниям. Фактически они наживались на продаже несуществующих объёмов поглощения углекислого газа, и этот факт ещё предстоит осмыслить.

3. Виктор Мараховский пишет о скандале с некрасивой чернокожей Джульеттой, которую выбрали на роль героини знаменитой пьесы, так как она чернокожа и некрасива (ссылка):

В этом, кажется, и заключается великая сила всей т.н. повесточки: обладателям “удостоверений о притеснённости” выдают мандат на причинение неприятностей другим.

– Я могу, не подходя на роль Джульетты, получить эту роль и доставлять страдания зрителям, потому что если вы против, то вы расисты.

– Мы можем бомбить жилые кварталы с тысячами детишек, потому что если вы против, то вы антисемиты.

– Мы можем пилить сколько угодно денег без отчёта, отменять выборы, ловить пушечное мясо по маршруткам и призывать женщин, потому что если вы против, то вы марионетки Путина.

– Мы можем пилить вообще сколько угодно денег и облагать всех налогом, потому что если вы против, то вы губите климат.

– Мы можем гробить целые индустрии, от пива до диснеевских мультиков, потому что если вы против, то вы трансфобы.